Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
Происшествия
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Общество
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, авария на Студеновской и «тыквенный октябрь»
Общество
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Происшествия
Пионер сотовой связи в Липецке возглавил хакасский филиал МТС
Экономика
Общество
151
22 минуты назад
1

Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин

Сегодня, 2 октября, стало известно о смерти подростка, которого ранил полицейский, опубликовали видео момента массового ДТП на улице Студеновской, и Липецкстат сообщил о росте цен на бензин.

Раненный во время ночной погони 16-летний подросток умер накануне в больнице.

20 сентября инспекторы ДПС преследовали автомобиль без номерных знаков. Машина не остановилась по их требованию. Один из автоинспекторов выстрелил сначала в воздух, а потом по колесам, но попал в пассажира. За рулем автомобиля был 17-летний молодой человек. Подростка госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

Смерть подростка теперь расследует региональный следком. А родителей погибшего и того, что был за рулем, привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Новости про смерть подростка набрали около двух сотен комментариев. Читатели GOROD48 неоднозначно отнеслись к случившемуся. 

«Бедный парень, горе!» — написала Лора.

«Полицейскому теперь придется несладко», — добавил комментатор.

«Угробили пацана, лучше бы настоящих бандитов искали. Стрелять не могут, как их вообще допускали к работе», — резко высказалась липчанка.

«То что погиб — соболезнования, а так я на стороне полиции. Беспредела на дорогах не должно быть. Останавливают, остановись. У полиции есть такое право, она им воспользовалась. В данном случае произошла трагическая случайность. Гаишник стрелял не в тире, а преследуя автомобиль, едущий на большой скорости», — считает Муля с Иссык-Куля.

Сегодня появилось видео момента массового ДТП на улице Студеновской.

Судя по записи с видеорегистратора попавшего в это ДТП автомобиля «Шкода Рапид», 19-летний водитель «Субару» пытался избежать столкновения с выехавшей ему наперерез синей «Ладой Приорой». Избегая столкновения с этой машиной и от удара, водитель «Субару» оказывается на встречке и сталкивается с другим автомобилем.

В результате дорожного происшествия водители «Субару» и «Рено», а также 5-летняя пассажирка автомобиля «Шкода». Их отвезли в больницу.

«Наши ПДД таковы, что виновным можно сделать кого угодно. С одной стороны Лада не уступила дорогу и создала помеху для Субару. А с другой стороны, водитель Субару обязан во время движения осуществлять полный контроль за автомобилем и в случае возникновения препятствия, обеспечить торможение вплоть до остановки. Вот и разбирайтесь», — написал Фокс.

И еще о дорожно-судебных новостях. В Грязях автоинспекторы остановили «Хаммер» с подложными номерами. Хозяйку машины — уроженку туркменского Чарджоу, лишили прав на полгода.

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, ударившего гаечным ключом таксиста — пассажир не хотел платить наличными, и попытался решить вопрос таким нестандартным способом. 

Липецкстат вновь зафиксировал рост цен на бензин. За последнюю неделю они выросли на 2,1% и составили 65,20 рубля за литр против 63,91 рубля неделей ранее.

Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 — сразу на 1 рубль 57 копеек или 2,6% (неделей ранее рост составлял 1,5%), с 60,56рубля до 62,13 рубля.

«Нужно задуматься о повозке с конем, а не последних марках автохлама китайского в кредит, а конь не подведёт, соломки с лета накосил и езжай на здоровье, и налог платить не нужно», — посоветовал Дмитрий.

Сегодня ночью снова 0 градусов, зато завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться до +16 градусов.
вечЁрка
погоня
ДТП
бензин
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Юрист
7 минут назад
Субарика завинят 100% согласно пункту 10.1
Ответить
