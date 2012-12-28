Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин

Сегодня, 2 октября, стало известно о смерти подростка, которого ранил полицейский, опубликовали видео момента массового ДТП на улице Студеновской, и Липецкстат сообщил о росте цен на бензин.