Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Сегодня, 2 октября, стало известно о смерти подростка, которого ранил полицейский, опубликовали видео момента массового ДТП на улице Студеновской, и Липецкстат сообщил о росте цен на бензин.
20 сентября инспекторы ДПС преследовали автомобиль без номерных знаков. Машина не остановилась по их требованию. Один из автоинспекторов выстрелил сначала в воздух, а потом по колесам, но попал в пассажира. За рулем автомобиля был 17-летний молодой человек. Подростка госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.
Смерть подростка теперь расследует региональный следком. А родителей погибшего и того, что был за рулем, привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Новости про смерть подростка набрали около двух сотен комментариев. Читатели GOROD48 неоднозначно отнеслись к случившемуся.
«Бедный парень, горе!» — написала Лора.
«Полицейскому теперь придется несладко», — добавил комментатор.
«Угробили пацана, лучше бы настоящих бандитов искали. Стрелять не могут, как их вообще допускали к работе», — резко высказалась липчанка.
«То что погиб — соболезнования, а так я на стороне полиции. Беспредела на дорогах не должно быть. Останавливают, остановись. У полиции есть такое право, она им воспользовалась. В данном случае произошла трагическая случайность. Гаишник стрелял не в тире, а преследуя автомобиль, едущий на большой скорости», — считает Муля с Иссык-Куля.
Сегодня появилось видео момента массового ДТП на улице Студеновской.
Судя по записи с видеорегистратора попавшего в это ДТП автомобиля «Шкода Рапид», 19-летний водитель «Субару» пытался избежать столкновения с выехавшей ему наперерез синей «Ладой Приорой». Избегая столкновения с этой машиной и от удара, водитель «Субару» оказывается на встречке и сталкивается с другим автомобилем.
В результате дорожного происшествия водители «Субару» и «Рено», а также 5-летняя пассажирка автомобиля «Шкода». Их отвезли в больницу.
«Наши ПДД таковы, что виновным можно сделать кого угодно. С одной стороны Лада не уступила дорогу и создала помеху для Субару. А с другой стороны, водитель Субару обязан во время движения осуществлять полный контроль за автомобилем и в случае возникновения препятствия, обеспечить торможение вплоть до остановки. Вот и разбирайтесь», — написал Фокс.
И еще о дорожно-судебных новостях. В Грязях автоинспекторы остановили «Хаммер» с подложными номерами. Хозяйку машины — уроженку туркменского Чарджоу, лишили прав на полгода.
В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, ударившего гаечным ключом таксиста — пассажир не хотел платить наличными, и попытался решить вопрос таким нестандартным способом.
Липецкстат вновь зафиксировал рост цен на бензин. За последнюю неделю они выросли на 2,1% и составили 65,20 рубля за литр против 63,91 рубля неделей ранее.
Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 — сразу на 1 рубль 57 копеек или 2,6% (неделей ранее рост составлял 1,5%), с 60,56рубля до 62,13 рубля.
«Нужно задуматься о повозке с конем, а не последних марках автохлама китайского в кредит, а конь не подведёт, соломки с лета накосил и езжай на здоровье, и налог платить не нужно», — посоветовал Дмитрий.
Сегодня ночью снова 0 градусов, зато завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться до +16 градусов.
