Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Самый дешевый бензин АИ-92 подорожал сразу на 1 рубль 57 копеек или на 2,6%.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 2,1% и составила 65,20 рубля за литр против 63,91 рубля неделей ранее.
Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 – сразу на 1 рубль 57 копеек или 2,6% (неделей ранее рост составлял 1,5%), с 60,56рубля до 62,13 рубля. На 1,7% подорожал бензин марки АИ-95 – с 65,90 рубля до 67 рублей. Цена бензина марки АИ-98, как и в предыдущие две недели, увеличилась на 0,1%, с 86,74 рубля до 86,86 рубля за литр. Заметно подскочила цена на дизельное топливо – сразу на 2,2% против роста на 0,5% неделей ранее: его стоимость выросла на 1 рубль 53 копейки, до 70,50 рубля за литр.
