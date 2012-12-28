Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться

Самый дешевый бензин АИ-92 подорожал сразу на 1 рубль 57 копеек или на 2,6%.

Очередной скачок цен на топливо отмечен в Липецкой области на прошлой неделе. В среднем стоимость топлива выросла на 2,1% против 1,3% неделей ранее. Увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива, сильнее всего, как и неделей ранее, подскочила цена на бензин марки АИ-92 – на 2,6%. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 22 по 29 сентября.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 2,1% и составила 65,20 рубля за литр против 63,91 рубля неделей ранее.Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 – сразу на 1 рубль 57 копеек или 2,6% (неделей ранее рост составлял 1,5%), с 60,56рубля до 62,13 рубля. На 1,7% подорожал бензин марки АИ-95 – с 65,90 рубля до 67 рублей. Цена бензина марки АИ-98, как и в предыдущие две недели, увеличилась на 0,1%, с 86,74 рубля до 86,86 рубля за литр. Заметно подскочила цена на дизельное топливо – сразу на 2,2% против роста на 0,5% неделей ранее: его стоимость выросла на 1 рубль 53 копейки, до 70,50 рубля за литр.