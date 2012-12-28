Все новости
Общество
592
57 минут назад
12

Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться

Самый дешевый бензин АИ-92 подорожал сразу на 1 рубль 57 копеек или на 2,6%.

Очередной скачок цен на топливо отмечен в Липецкой области на прошлой неделе. В среднем стоимость топлива выросла на 2,1% против 1,3% неделей ранее. Увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива, сильнее всего, как и неделей ранее, подскочила цена на бензин марки АИ-92 – на 2,6%. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 22 по 29 сентября.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 2,1% и составила 65,20 рубля за литр против 63,91 рубля неделей ранее.

Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 – сразу на 1 рубль 57 копеек или 2,6% (неделей ранее рост составлял 1,5%), с 60,56рубля до 62,13 рубля. На 1,7% подорожал бензин марки АИ-95 – с 65,90 рубля до 67 рублей. Цена бензина марки АИ-98, как и в предыдущие две недели, увеличилась на 0,1%, с 86,74 рубля до 86,86 рубля за литр. Заметно подскочила цена на дизельное топливо – сразу на 2,2% против роста на 0,5% неделей ранее: его стоимость выросла на 1 рубль 53 копейки, до 70,50 рубля за литр.
бензин
рост цен
1
1
2
2
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Василий
10 минут назад
Калина Ойл 92, 69.90 это пипец.
Ответить
!
12 минут назад
А инфляция в этом году уменьшится до 6,8%.
Ответить
Мирко
22 минуты назад
бензин растёт вместе с экономикой и НДС.
Ответить
Автохлам
22 минуты назад
Скажите пожалуйста , а что собственно случилось ?
Ответить
валера
25 минут назад
Только у нас растут цены на табак, алкоголь и бензин, но потребляют все больше
Ответить
ТОЖЕ
27 минут назад
Не надо сказок, у НАС в Липецке и области всё хорошо!
Ответить
Да
28 минут назад
сейчас догонят цену рублей до 90,а потом снизят до70 и все будут довольны!
Ответить
*
32 минуты назад
все хорошо прекрасная маркиза
Ответить
Нынче актуальна
36 минут назад
даже не его цена, а - его наличие. Четвёртый год веселья....
Ответить
Автохам
38 минут назад
92 на Роснефти с оит столько же как и две недели назад
Ответить
Еще комментарии
