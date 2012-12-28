Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
сегодня, 08:58
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Женщину-водителя лишили прав на полгода.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 9 августа этого года в Грязях сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хаммер Н2». При проверке документов было выявлено, что на автомобиле установлены заведомо подложные государственные регистрационные знаки.
Женщина-водитель свою вину не признала: она настаивала, что подложность в знаках отсутствует и сами они соответствуют требованиям ГОСТа, и вообще номера были изготовлены индивидуальным предпринимателем, которым и допущена техническая ошибка. Защитник женщины просил переквалифицировать статью на часть первую и назначить ей штраф.
Но женщину всё равно лишили прав: водитель автомобиля перед выездом обязан проверять его соответствие всем требованиям к транспортным средствам.
