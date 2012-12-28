Все новости
Происшествия
сегодня, 08:58
7

В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами

Женщину-водителя лишили прав на полгода.

В Грязях 43-летнюю уроженку Чарджоу лишили прав на полгода за управление автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (по части четвертой статьи 12.2 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 9 августа этого года в Грязях сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хаммер Н2». При проверке документов было выявлено, что на автомобиле установлены заведомо подложные государственные регистрационные знаки.

Женщина-водитель свою вину не признала: она настаивала, что подложность в знаках отсутствует и сами они соответствуют требованиям ГОСТа, и вообще номера были изготовлены индивидуальным предпринимателем, которым и допущена техническая ошибка. Защитник женщины просил переквалифицировать статью на часть первую и назначить ей штраф.

Но женщину всё равно лишили прав: водитель автомобиля перед выездом обязан проверять его соответствие всем требованиям к транспортным средствам.
ПДД
нарушение
Комментарии (7)

Сначала новые
1
25 минут назад
"вообще номера были изготовлены индивидуальным предпринимателем" Это как? Разве кроме ГИБДД может еще кто-то делать гос номера?
Ответить
Автохам
11 минут назад
Может. Если номера пришли в негодность, можешь заказать их дубликаты у частника
Ответить
Шолом
26 минут назад
А Грязи - это где? И зачем там " Хаммер"?
Ответить
Земляк
33 минуты назад
Красавица, что ты наделала. Опозорила честный Чарджоуский народ. Туркменская ССР. Справочно: по чардоускому ж/д мосту (единственный) в войну 1941-1945 поступали нефтепродукты для нужд РККА/советской армии, история.
Ответить
Житель
55 минут назад
Чарджоу , это где ?
Ответить
гость
17 минут назад
город в туркмении
Ответить
И
21 минуту назад
Туркмения
Ответить
