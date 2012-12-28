В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
22 минуты назад
В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью водителю такси.
Испугавшись угроз со стороны клиентов, таксист достал из машины гаечный ключ для самозащиты.
Однако 30-летний пассажир выхватил инструмент и начал наносить водителю удары по голове.
Потерпевший с полученными травмами был госпитализирован. Судмедэкспертиза квалифицировала повреждения как тяжкий вред здоровью.
На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
