Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу
Происшествия
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку
Общество
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
В личном музее 50-летнего тербунца нашли копье, бердыш, секиру и шашку
Происшествия
В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду, на Соколе — свет
Общество
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Происшествия
Задолжавший по штрафам ГАИ 218 000 рублей усманец едва не остался без прав
Происшествия
Сегодня в Липецке: первая сессия Горсовета, липчане не надеются отличить искусственный интеллект от собственного
Общество
В Центре карьеры НЛМК студентам рассказали о машиностроении и 3D-печати
НЛМК Live
Липецкая вечЁрка: труп на улице, авария на Студеновской и «тыквенный октябрь»
Общество
Происшествия
2097
сегодня, 08:30
8

Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»

Массовое ДТП записал видеорегистратор одного из участников аварии.

В распоряжении редакции GOROD48 появилось видео, на котором запечатлен сам момент жуткого массового ДТП, которое произошло утром 1 октября на улице Студеновской в Липецке.

Напомним, около 7:30 утра там столкнулись сразу пять автомобилей. По данным Госавтоинспекции, cначала столкнулись «Лада Приора» под управлением 34-летнего водителя и «Субару», которым управлял 19-летний парень. Потом «Субару» столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2105» под управлением 72-летнего мужчины, «Рено» с 31-летним водителем и «Шкодой» под управлением 30-летнего водителя.

Судя по записи с видеорегистратора попавшего в это ДТП автомобиля «Шкода Рапид», 19-летний водитель «Субару» пытался избежать столкновения с выехавшей ему наперерез синей «Ладой Приорой». Избегая столкновения с этой машиной и от удара, водитель «Субару» оказывается на встречке и сталкивается с другим автомобилем.

В результате дорожного происшествия водители «Субару» и «Рено», а также 5-летний пассажир автомобиля «Шкода» были доставлены в больницы.

Все обстоятельства и окончательные причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе процессуальной проверки.

На месте ДТП работали несколько бригад медиков, два реанимобиля. Сотрудники Управления по делам ГО и ЧС деблокировали пострадавших из покореженных машин.
Комментарии (8)

ЛТЗ
21 минуту назад
Субару невиноват
Походу
44 минуты назад
Водятел в Субару учился ездить по компьютерным играм
Фокс
59 минут назад
Наши ПДД таковы, что виновным можно сделать кого угодно. С одной стороны Лада не уступила дорогу и создала помеху для Субару. А с другой стороны водитель Субару обязан во время движения осуществлять полный контроль за автомобилем и в случае возникновения препятствия обеспечить торможение вплоть до остановки. Вот и разбирайтесь
мнение
сегодня, 08:50
если даже тебя подрезают - тормозить нужно в своей полосе, а не крутить баранкой как в NFS
Читатель
сегодня, 08:49
Смотрю, жать на тормоз сейчас как-то не принято. Модно "уходить от столкновения". Ну-ну.
мси иван
сегодня, 08:38
если субару летело свыше 100 км ч то субару пусть виновен будет, если субару пр пдд то приора пусть отвечает
Джон Ленин
57 минут назад
Ни фига не понял, но очень интересно...
Скорость
сегодня, 08:48
Суббару явно превысил скорость. И намного.
