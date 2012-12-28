Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
сегодня, 08:30
Массовое ДТП записал видеорегистратор одного из участников аварии.
Напомним, около 7:30 утра там столкнулись сразу пять автомобилей. По данным Госавтоинспекции, cначала столкнулись «Лада Приора» под управлением 34-летнего водителя и «Субару», которым управлял 19-летний парень. Потом «Субару» столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2105» под управлением 72-летнего мужчины, «Рено» с 31-летним водителем и «Шкодой» под управлением 30-летнего водителя.
Судя по записи с видеорегистратора попавшего в это ДТП автомобиля «Шкода Рапид», 19-летний водитель «Субару» пытался избежать столкновения с выехавшей ему наперерез синей «Ладой Приорой». Избегая столкновения с этой машиной и от удара, водитель «Субару» оказывается на встречке и сталкивается с другим автомобилем.
В результате дорожного происшествия водители «Субару» и «Рено», а также 5-летний пассажир автомобиля «Шкода» были доставлены в больницы.
Все обстоятельства и окончательные причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе процессуальной проверки.
На месте ДТП работали несколько бригад медиков, два реанимобиля. Сотрудники Управления по делам ГО и ЧС деблокировали пострадавших из покореженных машин.
