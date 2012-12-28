Заявления о мошенничестве в приложениях, рост лимита страховки по вкладам – законы, которые вступают в силу в октябре

Микрокредитные организации смогут выдавать ипотеку, в приложениях банков появится сервис для оперативного оповещения о мошенниках, вырастет сумма страховки для безотзывных вкладов сроком от трех лет. GOROD48 представляет основные законы, которые вступают в силу в октябре 2025 года

С 1 октября будут проиндексированы выплаты отдельным категориям работников и военных пенсионеров. На 7,6 % повышаются выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов, гражданскому персоналу воинских частей, сотрудникам учреждений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Также проиндексируются пенсии военных пенсионеров. Кроме того, на 7,6 % повысятся оклады сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Величина прибавки у каждого окажется разной, в зависимости от структуры заработной платы.Оформить ипотечный займ с 22 октября можно будет в микрофинансовой организации. Есть ограничения – выступать в роли ипотечных кредиторов смогут не все МФО, а лишь те, что находятся в полной собственности субъекта РФ и предлагают ипотечные займы в рамках специальных государственных программ. При этом законом установлено правило, что такая организация может быть лишь одна на весь регион. Банк России сформирует перечень таких компаний и будет вправе устанавливать к ним дополнительные требования.С 1 октября предприниматели и самозанятые смогут взять отсрочку по кредиту – вступает в силу закон «О льготном периоде по кредиту (займу) для самозанятых и субъектов МСП». Оформить кредитные каникулы можно будет раз в пять лет на срок до полугода. Эта возможность будет доступна для займов, оформленных после 1 марта 2024 года, при условии отсутствия просрочек свыше 30 дней на момент подачи заявления.С 1 октября заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в рамках программы долгосрочных сбережений можно будет через портал Госуслуг. Подписать его можно усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП) или усиленной неквалифицированной ЭП, оформленной с помощью приложения «Госключ».С 1 октября подтвердить назначение пенсии можно будет с помощью QR-кода, который будет формироваться на Госуслугах. Для этого потребуется сформировать в личном кабинете на портале файл в формате PDF, содержащий: Ф.И.О. гражданина; СНИЛС; вид пенсии и срок, на который она установлена; двухмерный штриховой код (QR-код) – он потребуется при необходимости для последующей печати и предъявления. QR-код позволит уполномоченным лицам проверять наличие сведений, подтверждающих факт назначения пенсии, отсканировать его проверяющие смогут через мобильное приложение Госуслуг. Возможность подтверждения на материальном носителе также сохраняется.Компании, через которые проходит оплата коммуналки или других услуг, будут работать по более строгим правилам. Операторы по приему платежей смогут принимать платежиплатежей физлиц только при условии вступления в саморегулируемую организацию (СРО). Контроль за платежными агентами будет осуществлять Банк России.С 4 октября изменится форма выписки из ЕГРН о правах на недвижимость – в ней появятся дополнительные сведения о членах (бывших членах) семьи собственника приватизированного жилья, если они имели равные права пользования с ним на момент приватизации. Также будут указываться члены (бывшие члены) семьи собственника, которые были заявлены как члены семьи при полной выплате взноса в жилищно-кооперативных организациях или были признаны таковыми на основании решения общего собрания кооператива или суда.С 30 октября для долгосрочных рублевых вкладов (сроком более 3 лет), оформленных безотзывными сберегательными сертификатами, действует повышенный лимит страхования. Возмещение по ним составит 2,8 миллиона рублей, а не 1,4 миллиона. Безотзывные вклады в отличие от обычных депозитов нельзя пополнить после оформления как и снять досрочно проценты или пролонгировать, также нельзя закрыть досрочно. Жесткие условия компенсируются повышенными или фиксированными процентами. Исключения - смерть вкладчика, тяжелая болезнь, решение суда и другие форс-мажорные обстоятельства.С октября в банковских приложениях крупных банков появится сервис для отправки заявлений о мошеннических переводах. С помощью этой функции можно будет быстро и удобно оформить и направить в банк заявление о мошенническом переводе. Если злоумышленникам удастся обманным путем завладеть денежными средствами, пользователь сможет подать заявление об этом в онлайн-приложении банка, идти в отделение банка или звонить в колл-центр не придется. Также пострадавшие смогут быстрее получать электронные справки для обращения в полицию.