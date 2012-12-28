В Липецкой области открыли охоту на лосей, благородных оленей и косуль

Региональный Росохотнадзор напомнил липчанам о сроках охоты на крупных зверей.С 1 октября по 10 января можно охотиться на лосей, благородных оленей и европейскую косулю.На пушных зверей: зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку, ондатру, водяную полевку, бобра европейского, горностая, куницу, ласку, хоря лесного, норку американскую, волка охота разрешена с 15 октября по 12 февраля.