«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Происшествия
Пять классов в трёх школах Липецка переведены на дистанционку
Общество
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
В Липецкой области открыли охоту на лосей, благородных оленей и косуль
Общество
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области выросло производство яиц
Общество
Завтра появится «спецкнопка» для пострадавших от мошенников
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Общество
280
46 минут назад
3

В Липецкой области открыли охоту на лосей, благородных оленей и косуль

Региональный Росохотнадзор напомнил липчанам о сроках охоты на крупных зверей.

С 1 октября по 10 января можно охотиться на лосей, благородных оленей и европейскую косулю.

На пушных зверей: зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку, ондатру, водяную полевку, бобра европейского, горностая, куницу, ласку, хоря лесного, норку американскую, волка охота разрешена с 15 октября по 12 февраля.
охота
5
0
3
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
18 минут назад
Не ужели не жалко убивать красивое создание природы?
Ответить
Елена
34 минуты назад
Зачем же убивать такую красоту? Они так украшают наши леса.
Ответить
Ель Сибирская
38 минут назад
Животных не останется, всех перебьют. И так их мало.
Ответить
