«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
В Липецкой области открыли охоту на лосей, благородных оленей и косуль
С 1 октября по 10 января можно охотиться на лосей, благородных оленей и европейскую косулю.
На пушных зверей: зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку, ондатру, водяную полевку, бобра европейского, горностая, куницу, ласку, хоря лесного, норку американскую, волка охота разрешена с 15 октября по 12 февраля.
