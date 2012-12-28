В Липецкой области ночью заморозки до -5

Дождей не ожидается.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 2-5 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится, до 8-13 м/сек.Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от +9 до +14.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.День 1 октября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.