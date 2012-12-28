Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
Погода в Липецке
593
сегодня, 17:00
6
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Дождей не ожидается.
Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 2-5 градусов ниже климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится, до 8-13 м/сек.
Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от +9 до +14.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.
День 1 октября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.
1
0
0
3
0
Комментарии (6)