Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников

Лучшие получат награды уже в 2026 году.

Губернатор Игорь Артамонов подписал указ об учреждении знака отличия «Инноватор в системе государственного и муниципального управления».В документе сообщается, что таким знаком будут награждаться граждане «за разработку и внедрение инновационных проектов, направленных на повышение эффективности государственного и муниципального управления, за внедрение цифровых технологий, автоматизированных систем и платформ, способствующих оптимизации административных процессов, за разработку и реализацию стратегий, направленных на улучшение качества предоставляемых муниципальных и государственных услуг гражданам и организациям, за внедрение передовых практик управления, включая использование данных, аналитики и искусственного интеллекта для принятия управленческих решений, за разработку и внедрение образовательных программ и методик, направленных на повышение квалификации государственных и муниципальных служащих в области инноваций».Претендовать на награждение новым знаком отличия смогут чиновники различных уровней, а также работники областных и муниципальных учреждений, не имеющие дисциплинарных взысканий и взысканий за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.Кандидатов-инноваторов могут выдвигать трудовые коллективы. Награжденный получает знак отличия и удостоверение к нему.