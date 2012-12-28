Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших
Происшествия
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования
НЛМК Live
Общество
300
45 минут назад
8

Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников

Лучшие получат награды уже в 2026 году.

Губернатор Игорь Артамонов подписал указ об учреждении знака отличия «Инноватор в системе государственного и муниципального управления».

В документе сообщается, что таким знаком будут награждаться граждане «за разработку и внедрение инновационных проектов, направленных на повышение эффективности государственного и муниципального управления, за внедрение цифровых технологий, автоматизированных систем и платформ, способствующих оптимизации административных процессов, за разработку и реализацию стратегий, направленных на улучшение качества предоставляемых муниципальных и государственных услуг гражданам и организациям, за внедрение передовых практик управления, включая использование данных, аналитики и искусственного интеллекта для принятия управленческих решений, за разработку и внедрение образовательных программ и методик, направленных на повышение квалификации государственных и муниципальных служащих в области инноваций».

Претендовать на награждение новым знаком отличия смогут чиновники различных уровней, а также работники областных и муниципальных учреждений, не имеющие дисциплинарных взысканий и взысканий за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

Кандидатов-инноваторов могут выдвигать трудовые коллективы. Награжденный получает знак отличия и удостоверение к нему.
знак отличия
0
1
2
1
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
8 минут назад
Лучше бы придумал "знак отличия" за неудовлетворительную работу чиновников! Тогда бы сразу видно было "отличившихся".
Ответить
И смех, и грех
15 минут назад
Креативные Индустрии!!!
Ответить
Елена
20 минут назад
Лучше Губер пусть придумает как воду в дома дать. Отопление дать, дороги отрегулировать
Ответить
губернатор колхоза
5 минут назад
Вам дай воду, вы еще и свет захотите, а то и радио запросите... Не жили хорошо и начинать не надо.
Ответить
Министр аттракционов
29 минут назад
отличная новость - я конечно ни на что не намекаю.
Ответить
Ух ты!
31 минуту назад
А каково финансовое обеспечение этой награды?
Ответить
Булочка
31 минуту назад
Чугунный люк на шею им вешать.
Ответить
Жительница
40 минут назад
Давайте введём награду за взятие награды
Ответить
