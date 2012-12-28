Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Читать все
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Липчанам снова предлагают сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
32-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей
Происшествия
Гимназия №1 завтра не работает: центр Липецка во вторник останется без воды
Общество
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
На новый стадион в Ельце выделили 132 миллиона рублей
Общество
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Происшествия
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Читать все
Происшествия
621
сегодня, 10:45

В деле грязинского турагента появились новые пострадавшие

53-летнюю женщину подозревают уже в нескольких эпизодах мошенничества при продаже туристических путевок.

Ещё 5 августа в отдел МВД России по Грязинскому району обратилась 37-летняя женщина с заявлением о мошенничестве прим продаже турпутёвки: в начале января этого года через турфирму она купила за 408 000 рублей путевку (включая перелёт) на семью из четырех человек. Но обратившись в августе по поводу передачи путевок и авиабилетов, она узнала, что фирма обанкротилась и предоставить путевки или вернуть деньги фирма не может.

«Установлена причастность к совершению преступления 53-летней жительницы Грязинского района, являющейся сотрудницей данной турфирмы. Подозреваемая получала деньги от долгосрочных бронирований, оплачивала поступившими деньгами путевки клиентов, у которых приближалась дата вылета, а оставшуюся часть денег использовала в личных целях», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой — шесть лет лишения свободы.

По данным GOROD48, офис турфирмы располагался в самом центре Грязей — в магазине «Универсальный» на улице Правды. И в деле о мошенничестве при продаже путёвок — уже несколько эпизодов. Ранее заявление о мошенничестве на 53-летнюю женщину написал 58-летний клиент турагентства: он купил путёвку в Турцию на двоих за 175 тысяч рублей. Но в марте 2024 года тур был аннулирован, а деньги мужчине так и не вернули. Ранее в прокуратуре области рассказали, что этому клиенту турагент сообщила, что деньги перечислены крупному туроператору, а в качестве своего оправдания предоставила фальшивое письмо, где говорилось, что Турция входит в Евросоюз (на самом деле это не так), и из-за сложной ситуации в мире деньги вернуть невозможно. Но туроператор заявил, что никогда не имел дел ни с этой фирмой, ни с её директором, и никаких денег не получал. По этому случаю было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
1
0
3
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить