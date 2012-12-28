В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
сегодня, 10:45
В деле грязинского турагента появились новые пострадавшие
53-летнюю женщину подозревают уже в нескольких эпизодах мошенничества при продаже туристических путевок.
«Установлена причастность к совершению преступления 53-летней жительницы Грязинского района, являющейся сотрудницей данной турфирмы. Подозреваемая получала деньги от долгосрочных бронирований, оплачивала поступившими деньгами путевки клиентов, у которых приближалась дата вылета, а оставшуюся часть денег использовала в личных целях», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой — шесть лет лишения свободы.
По данным GOROD48, офис турфирмы располагался в самом центре Грязей — в магазине «Универсальный» на улице Правды. И в деле о мошенничестве при продаже путёвок — уже несколько эпизодов. Ранее заявление о мошенничестве на 53-летнюю женщину написал 58-летний клиент турагентства: он купил путёвку в Турцию на двоих за 175 тысяч рублей. Но в марте 2024 года тур был аннулирован, а деньги мужчине так и не вернули. Ранее в прокуратуре области рассказали, что этому клиенту турагент сообщила, что деньги перечислены крупному туроператору, а в качестве своего оправдания предоставила фальшивое письмо, где говорилось, что Турция входит в Евросоюз (на самом деле это не так), и из-за сложной ситуации в мире деньги вернуть невозможно. Но туроператор заявил, что никогда не имел дел ни с этой фирмой, ни с её директором, и никаких денег не получал. По этому случаю было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
