Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два «китайца» столкнулись на чаплыгинской трассе: двое детей и взрослый в больнице
Происшествия
На 105-м году жизни умер почетный гражданин Липецка Андрей Самсонов
Общество
Как только слово взял начальник, так тут же истина нашлась!
Неделя 48
В Липецкой области станет чуть теплее
Погода в Липецке
Явка 32,5%: данные избиркома на вечер субботы
Политика
Из-за потери телефона липчанка лишилась почти миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Уж скоро срок, квитанции всё нет: как оплатить налог, если не пришло уведомление
Общество
В небе над регионом не только беспилотники, но и бабочки
Общество
Отбой тревоге
Происшествия
Читать все
Из-за потери телефона липчанка лишилась почти миллиона рублей
Происшествия
Явка 32,5%: данные избиркома на вечер субботы
Политика
Два «китайца» столкнулись на чаплыгинской трассе: двое детей и взрослый в больнице
Происшествия
Как только слово взял начальник, так тут же истина нашлась!
Неделя 48
Уж скоро срок, квитанции всё нет: как оплатить налог, если не пришло уведомление
Общество
На 105-м году жизни умер почетный гражданин Липецка Андрей Самсонов
Общество
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В небе над регионом не только беспилотники, но и бабочки
Общество
Отбой тревоге
Происшествия
В Липецкой области станет чуть теплее
Погода в Липецке
Читать все
Общество
384
сегодня, 10:00
2

Уж скоро срок, квитанции всё нет: как оплатить налог, если не пришло уведомление

С 15 сентября Федеральная налоговая служба начинает рассылку гражданам уведомлений об уплате имущественных налогов. Физические лица должны заплатить земельный, транспортный и имущественный налог за прошлый год не позднее 1 декабря 2025 года.

Сами уведомления должны прийти не позднее 30 дней до наступления последнего дня оплаты. Но как быть, если 1 ноября уже наступило, а квитанции в почтовом ящике нет? GOROD48 расскажет, как получить уведомление и не оказаться в должниках.

Почему налоговое уведомление не пришло

Причин, когда уведомление не приходит, несколько. Так, общая сумма налога, который вам начислили за 2024 год, оказалась менее 300 рублей (до 2024 года эта сумма составляла менее 100 рублей) – в таком случае ее объединят с налогом следующего периода, в новом году в квитанции отразятся общие начисления за два года. Штрафные санкции и пени не начисляются.

Налоговые уведомления не отправляются в бумажном виде по почте, если у вас есть льгота, которая полностью освобождает от уплаты налога. Например, если вы пенсионер, инвалид I или II группы, участник Великой Отечественной войны и пр., и у вас один объект недвижимости.

Возможно, вы зарегистрированы на сайте налоговой службы в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Если вы прошли такую регистрацию, квитанции по почте вам направлять не будут, вся информация отражается непосредственно в «Личном кабинете», там же можно уплатить налог. Чтобы заново начать получать бумажные квитанции, необходимо написать заявление в налоговую инспекцию.

И, к сожалению, случается, налоговые уведомления действительно не доходят по получателя: задержки почтовой доставки, не тот адрес в базе ФНС, сбой в приложении или личном кабинете или человеческий фактор.

Налог начислен, уведомления нет – ответственность сохраняется

Если вы точно знаете, что ни одна из трех первых причин вам не подходит, а квитанция в срок не пришла, надо как можно скорее выяснить, как получить платежку. Неполучение налогового уведомления не освобождает налогоплательщика от уплаты налога и в случае неуплаты грозит санкциями. Уже с первого дня просрочки за каждый день назначают пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы задолженности, которая будет действовать в этот период. Также за неуплату или неполную уплату налога может быть наложен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы.

Как самостоятельно получить квитанцию или электронное уведомление

Квитанцию можно продублировать, обратившись с паспортом в налоговую инспекцию или в МФЦ. Потребуется написать заявление, где необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность, налоговый период, за который необходимо получить налоговое уведомление и обозначить удобный способ получения налогового уведомления (в налоговом органе либо в МФЦ, через который подавали заявление). Вам распечатают дубликат уведомления.

Задолженность можно проверить удаленно. Так, на портале Госуслуг отражается информация о задолженности, в том числе по налогам. Она может быть на главной странице, или в разделе «Услуги» следует найти раздел «Штрафы, налоги» и узнать задолженность по налогам. Через портал Госуслуг доступна оплата налога. Расшифровку задолженности можно запросить и у робота-помощника Макса. Для этого необходимо ввести в поисковой строке «Налоговая задолженность» — система автоматически отобразит нужные разделы.

Еще один способ дистанционно разобраться с налоговой задолженностью – зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. В разделе начислений, или «мои налоги» будет указан перечень всех ваших налогов с деталями. Квитанция формируется автоматически при клике на нужный налог – ее можно распечатать самостоятельно.
Наш гайд
1
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
18 минут назад
Все заявление и электронные обращения рассматриваются в 30 дневный срок. ДАЛЕЕ: Сегодня 14 сентября, приложение от РВК не работают. От получения бумажных квитанций многие отказались, получая их в приложении. КАК ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГУ ? КАК ЕЁ ПРОСМАТРИВАТЬ? Да и оплата была с приложения без процентной.
Ответить
Илья
18 минут назад
Нам квитанции уже месяца 2 как не приносят но я плачу через банковское приложение мне туда квитанции приходят очень удобно интересно а как платят бабушки и дедушки?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить