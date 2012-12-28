Уж скоро срок, квитанции всё нет: как оплатить налог, если не пришло уведомление

С 15 сентября Федеральная налоговая служба начинает рассылку гражданам уведомлений об уплате имущественных налогов. Физические лица должны заплатить земельный, транспортный и имущественный налог за прошлый год не позднее 1 декабря 2025 года.





Почему налоговое уведомление не пришло





Причин, когда уведомление не приходит, несколько. Так, общая сумма налога, который вам начислили за 2024 год, оказалась менее 300 рублей (до 2024 года эта сумма составляла менее 100 рублей) – в таком случае ее объединят с налогом следующего периода, в новом году в квитанции отразятся общие начисления за два года. Штрафные санкции и пени не начисляются.





Налоговые уведомления не отправляются в бумажном виде по почте, если у вас есть льгота, которая полностью освобождает от уплаты налога. Например, если вы пенсионер, инвалид I или II группы, участник Великой Отечественной войны и пр., и у вас один объект недвижимости.



Возможно, вы зарегистрированы на сайте налоговой службы в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Если вы прошли такую регистрацию, квитанции по почте вам направлять не будут, вся информация отражается непосредственно в «Личном кабинете», там же можно уплатить налог. Чтобы заново начать получать бумажные квитанции, необходимо написать заявление в налоговую инспекцию.





И, к сожалению, случается, налоговые уведомления действительно не доходят по получателя: задержки почтовой доставки, не тот адрес в базе ФНС, сбой в приложении или личном кабинете или человеческий фактор.





Налог начислен, уведомления нет – ответственность сохраняется





Если вы точно знаете, что ни одна из трех первых причин вам не подходит, а квитанция в срок не пришла, надо как можно скорее выяснить, как получить платежку. Неполучение налогового уведомления не освобождает налогоплательщика от уплаты налога и в случае неуплаты грозит санкциями. Уже с первого дня просрочки за каждый день назначают пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы задолженности, которая будет действовать в этот период. Также за неуплату или неполную уплату налога может быть наложен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы.









Квитанцию можно продублировать, обратившись с паспортом в налоговую инспекцию или в МФЦ. Потребуется написать заявление, где необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность, налоговый период, за который необходимо получить налоговое уведомление и обозначить удобный способ получения налогового уведомления (в налоговом органе либо в МФЦ, через который подавали заявление). Вам распечатают дубликат уведомления.





Задолженность можно проверить удаленно. Так, на портале Госуслуг отражается информация о задолженности, в том числе по налогам. Она может быть на главной странице, или в разделе «Услуги» следует найти раздел «Штрафы, налоги» и узнать задолженность по налогам. Через портал Госуслуг доступна оплата налога. Расшифровку задолженности можно запросить и у робота-помощника Макса. Для этого необходимо ввести в поисковой строке «Налоговая задолженность» — система автоматически отобразит нужные разделы.



Еще один способ дистанционно разобраться с налоговой задолженностью – зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. В разделе начислений, или «мои налоги» будет указан перечень всех ваших налогов с деталями. Квитанция формируется автоматически при клике на нужный налог – ее можно распечатать самостоятельно.

Сами уведомления должны прийти не позднее 30 дней до наступления последнего дня оплаты. Но как быть, если 1 ноября уже наступило, а квитанции в почтовом ящике нет? GOROD48 расскажет, как получить уведомление и не оказаться в должниках.