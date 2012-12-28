Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Пчеловоды отсудили у предпринимателя почти 4 миллиона рублей
Рапсовое поле обработали опасным для пчёл препаратом и они погибли.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ранее суд первой инстанции — Данковский городской суд взыскал с женщины-предпринимателя свыше 3,9 миллиона рублей материального ущерба и упущенной выгоды после массовой гибели пчел, причиной которой стала обработка рапсового поля препаратом «фипронил».
Предприниматель, которому принадлежит поле, в нарушение законодательства не сообщила об обработке растений пестицидами, чтобы владельцы пасек могли ограничить передвижение пчел.
Женщина попыталась обжаловать это решение, но безуспешно. Наличие «фипронила» было установлено в пробах, взятых на рапсовом поле, а также на пасеках, где произошел помор. А на других полях обработка опасными для пчел пестицидами в этот период не проводилась.
