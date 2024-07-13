Все новости
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
В Чаплыгине во дворе нашли мёртвым 30-летнего мужчину
Происшествия
Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»
Происшествия
«Нива» с простреленными колесами проехала 10 километров
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка ограбила «Ашан»
Происшествия
Ура, дистанционка: из-за выборов большинство липецких школьников будут учиться из дома
Общество
Мотоциклист погиб в Усмани
Происшествия
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Общество
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
Долг по алиментам липчанину придётся отрабатывать 10 месяцев
Происшествия
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
К областной детской больнице через вечное болото проложили асфальтированную дорожку
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +21
Погода в Липецке
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
Общество
Общество
221
41 минуту назад

Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе

Старт трехдневного голосования, открытие сезона в театре кукол и всё не так однозначно.

Холодает

С каждым днём температура в Липецке падает на пару градусов, сегодня ожидается уже 18-20 градусов. При этом на улице пока ещё сухо, осенние дожди начнутся позже.

DSC_4889.JPG

Отключение воды

С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Зегеля, 13, 13а;
- ул. Ленина, 41,43;
- ул. Плеханова, 1а, 1б, 3.
- ул. Ударников. 8/1, 8/2, 8/3, 8а.

photo_2024-07-13_05-54-49.jpg

Кроме того, в течение дня будет снижено давление в трубах в микрорайонах «Европейском», «Победа», «Университетском», в 19-29, 34 микрорайонах, центральной части Липецка, районах ЛТЗ, Сырского Рудника.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 9-го Мая, 2, 4;
- ул. З. Космодемьянской, 222а;
- ул. Передельческая;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;
- ул. Суворова д. 13, 15а.
- пл. Металлургов;
- пр-кт Мира, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

0J2A6236 копия.jpg

Пробки

По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.


Выборы, выборы…

Сегодня в Липецке начинается трехдневное голосование по выборам депутатов городского Совета.

Те, кому это важно, могут исполнить свой гражданский долг уже сегодня на избирательных участках по месту жительства. В 8:00 в областном центре откроются 195 избирательных участков для очного голосования. На большинстве будут работать КОИБы.

DSC03007.JPG

Не сказать, чтобы в Липецке шла яростная избирательная компания. Пожалуй, только в последние неделю-две в транспорте и кое-где на столбах появились листовки с фамилиями и фотографиями кандидатов. Смотришь на них в первый и, вероятно, в последний раз в жизни и думаешь: «Господи, кто все эти люди?».

Кроме Липецка, выборы начнутся в двух округах Ельца, где сложился недобор депутатов, а также местных парламентарием для 12 муниципальных округов: Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Краснинского, Лебедянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского.

Пока позволяет погода

По пятницам и в выходные дни в липецких парках всё ещё проводят развлекательные мероприятия. Ловите их список на сегодня в графике от мэрии Липецка.

7R3FIQllWyeYmPJmbiZhKpJQWKexZ32NS5FfNbS2bi5YZIWidvemJSEeaF5u60ZUEUjLluSOFdk6M7sOD9ipNt_t.jpg

Ну и поработать

… Депутаты депутатами, а субботники субботниками. Ведь у нас всё работает так эффективно (благодаря народным избранникам!), что без помощи доверчивых граждан никак. Вот и зовут всех сегодня на уборку парка Победы, акцию назвали «Зелёная Россия» (6+).

m0LDQeF9lqc.jpg

Сбор волонтёров — в 9:30, участников — в 10:00 у центральной сцены. Уборка пройдёт с 10:15 до 12:00.

Далее должны следовать призывы сделать наш город чище и всё такое прочее.

Театр кукол. Начало

Первые спектакли нового сезона пройдут в Театре кукол (ул. Гагарина, 74). Начнут артисты с постановки, которая отлично отражает тему сегодняшнего дня: в 11:00 они покажут «Сказку о Попе и о работнике его Балде» (6+).

yjg18kn069j3h1m3wl3l45vo4jj8ch77.jpg

А в 18:00 возле кукольных подмостков ждут взрослого зрителя на спектакле «Восемь любящих женщин» (16+).

В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?

«Rasputin»

В 19:00 театр танца «Казаки России», которому относительно недавно даровали собственный зал на площади Петра Великого, 6 (бывший ККЗ «Октябрь) покажет хореографический спектакль «Распутин» (12+).

e2po8mfska8e04b2qaqpfuq4yvrbkohe.JPG

Для любителей поговорить, что «всё не так однозначно». Станцуют, спляшут, местами даже споют про то, что дорвавшийся до власти в начале XX века полуграмотный мужик Григорий Распутин был, возможно, большим государственным человеком. Да что там – волшебником он был и спасителем отечества. А критический взгляд на оккультного деятеля в аннотации спектакля назван «устаревшим». В принципе, так и любую тему можно утопить в «неоднозначности», высоко задирая коленки.

Новая выставка

В знаменитой «Галерее Назарова» (ул. Желябова, 4) в 17:00 торжественно откроют выставку работ художника Владимира Наседкина (12+).

kD6CpAzKFK6boO-KYzZMInunqc1fFRqOURIGdS-NhB5KyMwtkYgyjKbHq-2Da58MjaPTIkAmQgSJp6iW7Um-MeBi.jpg

Фото vk.com/nazarov.gallery

Экспозиция называется «Фаворский свет. Геометрия», на ней представлены картины-метафоры, отличающиеся минимализмом и соответствующие современным направлениям живописи.

Выставка продлится до 19 октября. Вход свободный.

Семейные выходные

Большую программу на ближайшие три дня приготовили в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13).

9-hl1yTeg_4.jpg

Сегодня в 16:00 для детей проведут мастер-класс по рисованию (6+), в 17:00 устроят показ комедии «Манюня. Приключения в Москве» (6+). Завершится вечер в 19:00 «Йогой для всех» (6+).

Кино для всей семьи

Три дня кинопоказов ждут посетителей Дома музыки (ул. П.Осипенко, 18). Сегодня в 12:00 покажут фильм «Манюня. Приключения в Москве» Россия, 2024. Приключения, комедия. Режиссёр Денис Гуляр (6+).

Лето 1981 года. Роза Иосифовна исполняет мечту Манюни и берёт её в Москву на концерт группы «Земляне». Вместе с непоседливой девочкой и её бабушкой в столицу едут Наринэ и Каринэ, постоянные спутницы Манюни. Девочкам предстоит познакомиться с Москвой, побывать на Красной площади и в Цирке, встретить новых друзей и провести самые яркие каникулы в жизни.


В ролях: Екатерина Темникова, Карина Каграманян, Евгений Петросян.

Любовь нечаянно нагрянет…

42% липчан в опросе SuperJob высказались против увольнений за флирт на работе, даже если речь идёт только о состоящих в браке. 17% жителей Липецка поддержали эту идею, 41% пока не определились.

Без имени.jpg

Любопытно, что противников жестких мер среди старшего поколения гораздо меньше – 49% против 31% среди опрошенных до 35 лет. И, конечно, за амурные дела на работе чаще выступают мужчины – 52% против 32% у женщин.

Дорогие липчане! Доделываем дела на работе, готовимся к выходным и не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!

