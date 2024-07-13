Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе

Старт трехдневного голосования, открытие сезона в театре кукол и всё не так однозначно.

С каждым днём температура в Липецке падает на пару градусов, сегодня ожидается уже 18-20 градусов. При этом на улице пока ещё сухо, осенние дожди начнутся позже.















С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:



- ул. Зегеля, 13, 13а;

- ул. Ударников. 8/1, 8/2, 8/3, 8а.















- пр-кт Мира, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.















Те, кому это важно, могут исполнить свой гражданский долг уже сегодня на избирательных участках по месту жительства. В 8:00 в областном центре откроются 195 избирательных участков для очного голосования. На большинстве будут работать КОИБы.















… Депутаты депутатами, а субботники субботниками. Ведь у нас всё работает так эффективно (благодаря народным избранникам!), что без помощи доверчивых граждан никак. Вот и зовут всех сегодня на уборку парка Победы, акцию назвали «Зелёная Россия» (6+).









Сбор волонтёров — в 9:30, участников — в 10:00 у центральной сцены. Уборка пройдёт с 10:15 до 12:00.

Далее должны следовать призывы сделать наш город чище и всё такое прочее.







Театр кукол. Начало





Первые спектакли нового сезона пройдут в Театре кукол (ул. Гагарина, 74). Начнут артисты с постановки, которая отлично отражает тему сегодняшнего дня: в 11:00 они покажут «Сказку о Попе и о работнике его Балде» (6+).









В 19:00 театр танца «Казаки России», которому относительно недавно даровали собственный зал на площади Петра Великого, 6 (бывший ККЗ «Октябрь) покажет хореографический спектакль «Распутин» (12+).









В знаменитой «Галерее Назарова» (ул. Желябова, 4) в 17:00 торжественно откроют выставку работ художника Владимира Наседкина (12+).









Фото vk.com/nazarov.gallery





Экспозиция называется «Фаворский свет. Геометрия», на ней представлены картины-метафоры, отличающиеся минимализмом и соответствующие современным направлениям живописи.

Большую программу на ближайшие три дня приготовили в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13).















Три дня кинопоказов ждут посетителей Дома музыки (ул. П.Осипенко, 18). Сегодня в 12:00 покажут фильм «Манюня. Приключения в Москве» Россия, 2024. Приключения, комедия. Режиссёр Денис Гуляр (6+).



Лето 1981 года. Роза Иосифовна исполняет мечту Манюни и берёт её в Москву на концерт группы «Земляне». Вместе с непоседливой девочкой и её бабушкой в столицу едут Наринэ и Каринэ, постоянные спутницы Манюни. Девочкам предстоит познакомиться с Москвой, побывать на Красной площади и в Цирке, встретить новых друзей и провести самые яркие каникулы в жизни.









42% липчан в опросе SuperJob высказались против увольнений за флирт на работе, даже если речь идёт только о состоящих в браке. 17% жителей Липецка поддержали эту идею, 41% пока не определились.









Любопытно, что противников жестких мер среди старшего поколения гораздо меньше – 49% против 31% среди опрошенных до 35 лет. И, конечно, за амурные дела на работе чаще выступают мужчины – 52% против 32% у женщин.

