Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
Общество
221
41 минуту назад
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Старт трехдневного голосования, открытие сезона в театре кукол и всё не так однозначно.
С каждым днём температура в Липецке падает на пару градусов, сегодня ожидается уже 18-20 градусов. При этом на улице пока ещё сухо, осенние дожди начнутся позже.
С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Зегеля, 13, 13а;- ул. Ленина, 41,43;
- ул. Плеханова, 1а, 1б, 3.
- ул. Ударников. 8/1, 8/2, 8/3, 8а.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 9-го Мая, 2, 4;
- ул. З. Космодемьянской, 222а;
- ул. Передельческая;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;
- ул. Суворова д. 13, 15а.
- пл. Металлургов;
- пр-кт Мира, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.
Выборы, выборы…
Сегодня в Липецке начинается трехдневное голосование по выборам депутатов городского Совета.
Те, кому это важно, могут исполнить свой гражданский долг уже сегодня на избирательных участках по месту жительства. В 8:00 в областном центре откроются 195 избирательных участков для очного голосования. На большинстве будут работать КОИБы.
Кроме Липецка, выборы начнутся в двух округах Ельца, где сложился недобор депутатов, а также местных парламентарием для 12 муниципальных округов: Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Краснинского, Лебедянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского.
Пока позволяет погода
По пятницам и в выходные дни в липецких парках всё ещё проводят развлекательные мероприятия. Ловите их список на сегодня в графике от мэрии Липецка.
Ну и поработать
… Депутаты депутатами, а субботники субботниками. Ведь у нас всё работает так эффективно (благодаря народным избранникам!), что без помощи доверчивых граждан никак. Вот и зовут всех сегодня на уборку парка Победы, акцию назвали «Зелёная Россия» (6+).
Сбор волонтёров — в 9:30, участников — в 10:00 у центральной сцены. Уборка пройдёт с 10:15 до 12:00.
Далее должны следовать призывы сделать наш город чище и всё такое прочее.
Театр кукол. Начало
Первые спектакли нового сезона пройдут в Театре кукол (ул. Гагарина, 74). Начнут артисты с постановки, которая отлично отражает тему сегодняшнего дня: в 11:00 они покажут «Сказку о Попе и о работнике его Балде» (6+).
В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?
«Rasputin»
В 19:00 театр танца «Казаки России», которому относительно недавно даровали собственный зал на площади Петра Великого, 6 (бывший ККЗ «Октябрь) покажет хореографический спектакль «Распутин» (12+).
Для любителей поговорить, что «всё не так однозначно». Станцуют, спляшут, местами даже споют про то, что дорвавшийся до власти в начале XX века полуграмотный мужик Григорий Распутин был, возможно, большим государственным человеком. Да что там – волшебником он был и спасителем отечества. А критический взгляд на оккультного деятеля в аннотации спектакля назван «устаревшим». В принципе, так и любую тему можно утопить в «неоднозначности», высоко задирая коленки.
Новая выставка
В знаменитой «Галерее Назарова» (ул. Желябова, 4) в 17:00 торжественно откроют выставку работ художника Владимира Наседкина (12+).
Фото vk.com/nazarov.gallery
Экспозиция называется «Фаворский свет. Геометрия», на ней представлены картины-метафоры, отличающиеся минимализмом и соответствующие современным направлениям живописи.
Выставка продлится до 19 октября. Вход свободный.
Семейные выходные
Большую программу на ближайшие три дня приготовили в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13).
Кино для всей семьи
Три дня кинопоказов ждут посетителей Дома музыки (ул. П.Осипенко, 18). Сегодня в 12:00 покажут фильм «Манюня. Приключения в Москве» Россия, 2024. Приключения, комедия. Режиссёр Денис Гуляр (6+).
Лето 1981 года. Роза Иосифовна исполняет мечту Манюни и берёт её в Москву на концерт группы «Земляне». Вместе с непоседливой девочкой и её бабушкой в столицу едут Наринэ и Каринэ, постоянные спутницы Манюни. Девочкам предстоит познакомиться с Москвой, побывать на Красной площади и в Цирке, встретить новых друзей и провести самые яркие каникулы в жизни.
Любовь нечаянно нагрянет…
42% липчан в опросе SuperJob высказались против увольнений за флирт на работе, даже если речь идёт только о состоящих в браке. 17% жителей Липецка поддержали эту идею, 41% пока не определились.
Любопытно, что противников жестких мер среди старшего поколения гораздо меньше – 49% против 31% среди опрошенных до 35 лет. И, конечно, за амурные дела на работе чаще выступают мужчины – 52% против 32% у женщин.
Дорогие липчане! Доделываем дела на работе, готовимся к выходным и не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
