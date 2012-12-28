Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»

В том числе двое детей: 14-летняя девочка и 9-летний мальчик.

Сегодня утром в Лебедянском районе на дороге Лебедянь – Большой Верх – Яблонево столкнулись трактор с прицепом под управлением 62-летнего водителя и автомобиля «Киа» с 35-летней женщиной за рулем.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей. Водитель и два пассажира иномарки – 14-летняя девочка и 9-летний мальчик с различными травмами доставлены в больницу.Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.