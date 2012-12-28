Сегодня в Липецке: очень страшные истории, фильм культового режиссёра и липчане против формы в школах
Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»
В том числе двое детей: 14-летняя девочка и 9-летний мальчик.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей. Водитель и два пассажира иномарки – 14-летняя девочка и 9-летний мальчик с различными травмами доставлены в больницу.
Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.
