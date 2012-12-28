Гость украл у 35-летнего липчанина телевизор, сумку с банковскими картами и телефон

Мужчина так решил отомстить после конфликта.

В липецкий отдел полиции № 3 с заявлением о краже из дома телевизора, сумки с банковскими картами и телефона обратился 35-летний мужчина. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.«В краже подозревают знакомого липчанина, который накануне был у него в гостях. 36-летний мужчина уже во всём признался. На кражу он пошёл после возникшего конфликта», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.