Происшествия
сегодня, 09:09
Гость украл у 35-летнего липчанина телевизор, сумку с банковскими картами и телефон
Мужчина так решил отомстить после конфликта.
«В краже подозревают знакомого липчанина, который накануне был у него в гостях. 36-летний мужчина уже во всём признался. На кражу он пошёл после возникшего конфликта», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
