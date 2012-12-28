Все новости
«Киа» выбросило на столб и тротуар после столкновения с автобусом на улице Катукова
Происшествия
Уголовные дела кустарных оружейников передают в суд один за другим
Происшествия
40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации
Происшествия
Авария на Катукова: госпитализация водителю «Киа» не понадобилась
Происшествия
Четверо детей пострадали в столкновении на трассе «Дон» в Ельце
Происшествия
В районах Тракторного и 15-го микрорайона отключат холодную воду
Общество
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
Сегодня в Липецке: в каких сферах за год сильнее выросла зарплата
Общество
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей
Происшествия
В Липецке разбили очередную остановку
Происшествия
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
За пьяное смертельное ДТП 33-летний грязинец получил пять лет колонии-поселения
Происшествия
У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы
Происшествия
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Экономика
Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле
Происшествия
Лучший слесарь-ремонтник НЛМК работает в цехе холодного проката и покрытий
НЛМК Live
Программа «Депутатский миллион» дала начало точечному благоустройству Юго-Запада Липецка
Общество
Антициклон не пропускает в Липецкую область осадки
Погода в Липецке
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Общество
Происшествия
177
40 минут назад
2

У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы

Угонщики решили, что раз машиной долго никто не пользуется, то она бесхозная.

Лебедянский районный суд вынес приговор 19-летнему и 18-летнему угонщикам автомобиля «ВАЗ-211540» — по году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Друзей осудили по пункту «а» части второй статьи 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору. Причём второй парень — второкурсник липецкого колледжа на момент совершения преступления был ещё несовершеннолетним.

Машина была припаркована у дома №44А по улице Ленина в Лебедяни. Около полуночи 10 октября прошлого года после компьютерных игр двое приятелей решили покататься на чужом автомобиле, который долго стоял недалеко от дома одного из угонщиков. Почему-то парни подумали, что он ничейный: автомобиль был грязный, а следов шин рядом не было.

Старший приятель подобрал фрагмент кирпича и разбил им стекло машины, после чего они открыли дверь и забрались в салон. Но тут обнаружилось, что хозяин «ВАЗа» снял аккумулятор. Тогда они раздобыли аккумуляторную батарею и установили её. После этого угонщики сначала протолкали машину, а потом замкнули провода и поехали в сторону набережной. У автомобиля спустило колесо и тогда приятели оставили машину в лесном массиве у заброшенных сараев и гаражей, а сами разошлись по домам.

Оказалось, что хозяин машины не пользовался ей не просто так. В сентябре 2022 года его мобилизовали, он отправился на СВО, получил ранение и долго проходил реабилитацию, а как только вылечился — снова ушёл на СВО. Именно поэтому автомобилем долгое время никто не пользовался. А потом участник СВО обнаружил, что его машины нет на парковке. Полицейские нашли автомобиль с разбитым стеклом, без заднего сиденья, госномера и некоторых других вещей. Оказалось, парни также вытащили из машины канистру с тосолом, термостат, крепёж, три колеса, ящик с инструментами и много чего ещё. Всё это также нашли и вернули владельцу.
Комментарии (2)

Житель Липецка
13 минут назад
Скорейшего возвращения живым здоровым. А так по сути мог бы и подарить им пусть молодëж катается.
Ответить
Бабка Первая
5 минут назад
И права им купить в придачу. И расцеловать...
Ответить
