У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы

Угонщики решили, что раз машиной долго никто не пользуется, то она бесхозная.

Лебедянский районный суд вынес приговор 19-летнему и 18-летнему угонщикам автомобиля «ВАЗ-211540» — по году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Друзей осудили по пункту «а» части второй статьи 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору. Причём второй парень — второкурсник липецкого колледжа на момент совершения преступления был ещё несовершеннолетним.Машина была припаркована у дома №44А по улице Ленина в Лебедяни. Около полуночи 10 октября прошлого года после компьютерных игр двое приятелей решили покататься на чужом автомобиле, который долго стоял недалеко от дома одного из угонщиков. Почему-то парни подумали, что он ничейный: автомобиль был грязный, а следов шин рядом не было.Старший приятель подобрал фрагмент кирпича и разбил им стекло машины, после чего они открыли дверь и забрались в салон. Но тут обнаружилось, что хозяин «ВАЗа» снял аккумулятор. Тогда они раздобыли аккумуляторную батарею и установили её. После этого угонщики сначала протолкали машину, а потом замкнули провода и поехали в сторону набережной. У автомобиля спустило колесо и тогда приятели оставили машину в лесном массиве у заброшенных сараев и гаражей, а сами разошлись по домам.Оказалось, что хозяин машины не пользовался ей не просто так. В сентябре 2022 года его мобилизовали, он отправился на СВО, получил ранение и долго проходил реабилитацию, а как только вылечился — снова ушёл на СВО. Именно поэтому автомобилем долгое время никто не пользовался. А потом участник СВО обнаружил, что его машины нет на парковке. Полицейские нашли автомобиль с разбитым стеклом, без заднего сиденья, госномера и некоторых других вещей. Оказалось, парни также вытащили из машины канистру с тосолом, термостат, крепёж, три колеса, ящик с инструментами и много чего ещё. Всё это также нашли и вернули владельцу.