Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Липчанина напугали ответственностью за передачу SMS-кода украинцам: мужчина лишился 140 000 рублей
Происшествия
127
сегодня, 15:41
Липчанина напугали ответственностью за передачу SMS-кода украинцам: мужчина лишился 140 000 рублей
На несколько человек оформили займы, а 15-летняя девочка перевела мошенникам больше миллиона: возбуждены уголовные дела.
— Неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, под предлогом освобождения родителей девочки от уголовной ответственности убедили ее перевести более миллиона рублей с банковского счета родителей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ, санкции которой — до 10 лет лишения свободы. Предварительное расследование продолжается, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Также возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» по ещё одному августовскому случаю: мошенники, представившись сотрудниками Роскомнадзора, под предлогом освобождения от уголовной ответственности за передачу SMS-кода украинцам, убедили мужчину перевести 140 000 рублей через банковское приложение.
Кроме того, в Липецкой области участились случаи мошенничества, связанные с оформлением микрозаймов с использованием персональных данных. Так, в период с июня по август неизвестные обманным путем получили доступ к персональным данным нескольких человек, в том числе 60-летней женщины. Дистанционным способом мошенники оформили на потерпевших онлайн-договоры потребительских займов на общую сумму свыше 50 000 рублей. По каждому факту возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 159 УК РФ.
Прокуратура напоминает: с 1 марта можно оформить самозапрет на получение кредита (займа). В случае его установления при попытке взять кредит, банк или микрокредитная организация откажут в его получении. Самозапрет можно бесплатно оформить через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. Если кредит будет выдан при наличии самозапрета — взысканию он не подлежит.
0
0
0
1
1
Комментарии