Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге

8 сентября на дорогах области пострадали пять человек.



Вечером 8 сентября в Добринском районе на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка не справился с управлением и перевернулся 34-летний мотоциклист. С травмой его госпитализировали.Две серьезные аварии произошли вчера утром. В Грязинском районе на дороге Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись грузовик «МАН» и легковой автомобиль «Фольксваген». С места ДТП доставлен в больницу 40-летний водитель «Фольксвагена».В Ельце на улице Коммунаров 24-летний водитель «Киа» сбил 39-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.