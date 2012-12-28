Все новости
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге
Происшествия
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Происшествия
95
12 минут назад

Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге

8 сентября на дорогах области пострадали пять человек.

Вечером 8 сентября в Добринском районе на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка не справился с управлением и перевернулся 34-летний мотоциклист. С травмой его госпитализировали.

Две серьезные аварии произошли вчера утром. В Грязинском районе на дороге Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись грузовик «МАН» и легковой автомобиль «Фольксваген». С места ДТП доставлен в больницу 40-летний водитель «Фольксвагена».

В Ельце на улице Коммунаров 24-летний водитель «Киа» сбил 39-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

авария
ДТП
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
