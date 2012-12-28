Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге

«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
8 сентября на дорогах области пострадали пять человек.
Две серьезные аварии произошли вчера утром. В Грязинском районе на дороге Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись грузовик «МАН» и легковой автомобиль «Фольксваген». С места ДТП доставлен в больницу 40-летний водитель «Фольксвагена».
В Ельце на улице Коммунаров 24-летний водитель «Киа» сбил 39-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.
