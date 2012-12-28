64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей

21-летний парень после общения с «Центробанком» перевёл на «безопасный счёт» 695 000 рублей.

5 сентября в полицию обратилась 64-летняя жительница Усман: она хотела заработать на валютных операциях и инвестициях на основе концепции Web3 и перевела мошенникам 1,9 миллиона рублей.В тот же день 21-летний парень после общения с «Центробанком» в Telegram отправил на «безопасный счёт» 695 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за выходные жертвами мошенников стали несколько человек. 37-летняя липчанка откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила 15 000 рублей. Оказалось, аккаунт знакомого взломали и деньги ушли мошенникам.31-летняя ельчанка поверила «сотруднику Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» через банкомат 220 000 рублей.А 53-летнего мужчину обманули на 22 600 рублей при покупке панелей USB через мессенджер.