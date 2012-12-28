Все новости
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Блошиный рынок зачистили
Общество
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
В МЖК завершается благоустройство сразу двух дворов
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Происшествия
180
38 минут назад
3

64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей

21-летний парень после общения с «Центробанком» перевёл на «безопасный счёт» 695 000 рублей.

5 сентября в полицию обратилась 64-летняя жительница Усман: она хотела заработать на валютных операциях и инвестициях на основе концепции Web3 и перевела мошенникам 1,9 миллиона рублей.

В тот же день 21-летний парень после общения с «Центробанком» в Telegram отправил на «безопасный счёт» 695 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за выходные жертвами мошенников стали несколько человек. 37-летняя липчанка откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила 15 000 рублей. Оказалось, аккаунт знакомого взломали и деньги ушли мошенникам.

31-летняя ельчанка поверила «сотруднику Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» через банкомат 220 000 рублей.

А 53-летнего мужчину обманули на 22 600 рублей при покупке панелей USB через мессенджер.
мошенничество
0
0
0
1
5

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин
26 минут назад
Покупайте в магазине.И идите в банк проверять информацию.
Ответить
Э
26 минут назад
USB покупал через максимку?)))
Ответить
Злой.
29 минут назад
Во бабули продвинутые. Рублей ей мало. Баксы подавай. Теперь не жалуйся.
Ответить
