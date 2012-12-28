Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия
180
38 минут назад
3
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
21-летний парень после общения с «Центробанком» перевёл на «безопасный счёт» 695 000 рублей.
В тот же день 21-летний парень после общения с «Центробанком» в Telegram отправил на «безопасный счёт» 695 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за выходные жертвами мошенников стали несколько человек. 37-летняя липчанка откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила 15 000 рублей. Оказалось, аккаунт знакомого взломали и деньги ушли мошенникам.
31-летняя ельчанка поверила «сотруднику Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» через банкомат 220 000 рублей.
А 53-летнего мужчину обманули на 22 600 рублей при покупке панелей USB через мессенджер.
0
0
0
1
5
Комментарии (3)