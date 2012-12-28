За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 2617 человек

Коронавирус за неделю выявили у 36 человек.

С 25 по 31 августа в Липецкой области ОРВИ заболели 2617 человек. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, количество заболевших оказалось на 11% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 41,5%.Случаи гриппа пока не зарегистрированы. Сейчас в нашем регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (66% всех случаев).Коронавирусом заболели 36 человек, что на уровне предыдущей недели.