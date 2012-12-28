Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Здоровье
202
сегодня, 10:31
2
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 2617 человек
Коронавирус за неделю выявили у 36 человек.
Случаи гриппа пока не зарегистрированы. Сейчас в нашем регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (66% всех случаев).
Коронавирусом заболели 36 человек, что на уровне предыдущей недели.
