7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Сегодня в Липецке: Шуфутинов день, миролюбивые липчане возненавидели уехавших
Общество
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший в реке, зуб в легком и поборы в школе
Общество
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
66-летняя пенсионерка присвоила в магазине чужой кошелёк
Происшествия
В районах Дикого и Тракторного отключат холодную воду
Общество
Новый учебный год начался для более 500 осужденных
Общество
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Цифровой код России создают под Липецком
Общество
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?
Общество
41-летняя липчанка хотела заработать и перевела мошенникам 272 000 рублей
Происшествия
У восьмилетнего мальчика кольцо сдавило палец: на помощь пришли спасатели
Общество
92-летний липчанин пострадал во время пожара в квартире
Происшествия
Информация о минировании автовокзала не подтвердилась
Происшествия
Общество
сегодня, 14:14
Цифровой код России создают под Липецком

В лагере «Прометей» началась первая смена Всероссийского форума «Область будущего». За три недели на форуме побывает 1000 молодых «айтишников» из 75 регионов страны.

В «Прометее» 2 сентября началось уникальное мероприятие — форум «Область будущего». Уникальность форума в том, что из региональной площадки для молодежи за десять лет он вырос во всероссийское явление с тысячью участников — молодых людей интересующихся IT-технологиями. Символично и то, что форум проводится в «Прометее» — некогда всесоюзном лагере, третьем в стране после «Артека» и «Орленка». С 2023 года, когда правительство области начало реконструкцию лагеря, «Прометей» стал абсолютным лидером по проведению крупных мероприятий. В лагере работает круглогодичный молодежный образовательный центр, действующий по программе «Регион для молодых» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В прошлом году в «Прометее» прошла смена «Первые в IT» в рамках форума «Область будущего», которая собрала юных «айтишников» из 12 регионов России. Ребята изучали основы кибербезопасности, программирования в JavaScript, Python, учились 3D-моделированию и анимации, пилотированию дронов, постигали основы блогинга, видеомонтажа и дизайна. И эта идея, что называется «зашла» — в этом году география участников форума расширилась с 12 до 75 регионов и до 1000 участников. В «Прометее» за три сентябрьские недели пройдут четыре смены «Области будущего» — две по 200 человек, и две по 300.

68b7495916198_IMG_9382.JPG

68b749593cb9d_IMG_9471.JPG

68b74959371e6_IMG_9444.JPG

Первая смена форума проходит под девизом «Создаем цифровой код России». Знакомство двух сотен участников смены и первые деловые игры состоялись в большом шатре, установленном у подножия скульптуры, несущего огонь людям Прометея. Команда «Области будущего» представила и живой талисман форума — котика Марвела, который тут же стал любимчиком ребят. Кстати, талисман появился в «Прометее» во время прошлогоднего форума, он приехал из Пензы с юными «айтишниками», и остался в лагере на постоянное место жительство.

Кот Марвел.JPG

— В этой смене также три трека для уже обладающих знаниями области IT ребят, и трек для тех, кто только хочет погрузится в мир IT. Для тех, кто еще не обладает навыками и компетенциями, но рассматривает возможности поступления в вуз по направлению IT, или смену работы. У нас были, например, участники, которые служили в полиции, и стали IT-специалистами. К нам приедут эксперты, среди которых будут и тестировщики, которые помогут определится таким молодым людям. Другие эксперты — программисты, разработчики видеоигр, специалисты в области искусственного интеллекта, VR, и многого другого, — рассказала директор форума «Область будущего» Дарья Болотина.

Дарья Болотина.JPG

По словам Дарьи Болотиной, семерых участников прошлогоднего форума пригласили на работу по IT-профилю и четверых — на стажировку. В этом году «хантеры» проявили к форуму уже целенаправленный интерес.

— Большинство участников смены — в статусе «джуниор», начинающих IT-специалистов. Отбирая их, мы обращали внимание на мотивационное письмо о том, почему бы они хотели быть на нашем форуме.

68b749591fd1e_IMG_9425.JPG

68b7495912472_IMG_9332.JPG

После знакомства в шатре, участники смены расходилась по мастерским. Кто-то пошел знакомится с VR, кто-то на игры по командообразованию, кто — на лекции по игровой индустрии.

Насколько актуальны вопросы виртуальной реальности и компьютерные игры в рамках серьезного «айтишного» форума? Ребята рассказали, что речь на лекциях идет о новых VR/AR-технологиях, их применении в жизни, о платформах и устройствах VR/AR, об разработках, проектировании, программировании, тестировании разных технологий в этой области. Также и с компьютерными играми. Участников форума знакомят с текущей ситуацией на рынке игровой индустрии, с тем, кто является его ключевыми игроками, тенденциями рынка, прогнозами его развития, изменениями потребительских предпочтений и возможностями внедрения в эту сферу VR/AR.

— Виртуальная реальность широко применяется в современной жизни. Не обязательно это должны быть какие-то «гонялки»-«стрелялки». Это, например, сфера туризма. Люди с ограниченными возможностями используют очки и технологии виртуальной реальности, чтобы посмотреть на мир, хотя бы виртуально, — говорит Дарья Болотина.

Одна из юных участниц форума, 15-летняя Кира Хрюкина, приехала в «Прометей» из подмосковного Ступино.

Хрюкина.JPG

— Я больше гуманитарий по складу характера и образу жизни, и пока далека от IT, но увидев информацию о форуме, поняла, что нужно расширять кругозор: сейчас без познаний в IT — никуда. Зарегистрировалась на форуме и прошла отбор. На форуме я хочу узнать обо всем и по максимуму, побывать во всех мастерских и на всех лекциях, — рассказала юная максималистка из Подмосковья.

Кирилл Сорочук приехал на форум из Таганрога. Он — участник прошлогоднего форума «Область будущего».

Сорочук Кирилл.JPG

— За год в моей жизни произошли кардинальные изменения. Я поступил в московский вуз на IT-направление — бизнес-информатику. А окончательно убедился в том, что информационные технологии — это моя сфера деятельности, именно здесь в Липецке, на форуме «Область будущего». Я уже знаю многие базовые вещи, умею программировать в JavaScript, Python. Я считаю, что могу новичкам помочь в понимании — нужно это им или нет, нравится им это или нет. И я могу им объяснить на понятном языке что и как работает, как сверстник, как товарищ. Но, подчеркну — я здесь не учитель, а участник. И мне самому есть чему учиться. Например, я хочу научится работать с профильными заказчиками, клиентами, как упаковать и продавать «продукт». Кроме учебы в вузе, я еще и немного работаю и мне необходимы еще многие знания. А здесь собрались ребята, которые уже чем-то занимаются — строительством, медициной, другими направлениями. Везде нужны IT-технологии.

Опыт в IT есть и у Дарины Горбуновой из Казани. Она имеет навыки программирования, строила сайты, знакома с Data-аналитикой. Сейчас учится в казанском университете на физика-инженера. Дарина говорит, что участие в форуме для нее прежде всего — расширение знакомств с ребятами из сферы IT.

Дарина из Казани (1).JPG

— Да, моя главная цель — коммуникации. Я знаю, что здесь на форуме можно встретится с представителями разных компаний, что может повлиять на мою дальнейшую профессиональную деятельность. В целом по форуму могу сказать, как человек с опытом, что тут организовано все очень круто. Со знанием дела, видно, что проектом занимаются профессионалы. Думаю, что другие регионы позавидуют Липецкой области, — считает Дарина.

68b7495937182_IMG_9468.JPG

68b7495942466_IMG_9488.JPG

68b7495933035_IMG_9452.JPG

Маша Гнатив второкурсница факультета аэрокосмического приборостроения Санкт-Петербургского госуниверситета. Она признается, что разбирается в IT пока слабовато, ее интерес сейчас в области VR.

— Уже прошли три занятия в интересной мне мастерской по VR/AR. В планах сделать хороший кейс и использовать его у себя в вузе. У нас идут такие же дисциплины, что и здесь на форуме в рамках мастер-классов. Мне все это пригодится в учебе, в курсовых или лабораторных работах. Я уже очень хочу научится работать сама в VR/AR.

Юные липчанки Аня Агаркова и Ирина Варламова — подружки, они учатся в 66-м экологическом лицее. Девочек на форум пригласили, как волонтеров. Но они прошли отбор, составили резюме.

липчанки подружки Ирина и Аня.JPG

— Я жду от форума – новых знаний, хочу найти здесь единомышленников, – говорит Ирина, которая собирается связать жизнь с медициной.

— Сейчас в медицине множество IT-технологий. Врач должен всем этим владеть. Надеюсь, стать медиком, и уже буду обладать определенными знаниями, уметь работать с современным медицинским оборудованием.

— А я буду поступать в липецкий педуниверситет на информатику. Но уже сейчас хочу начать учится программированию, — рассказала Аня.

Девочки говорят, что из Липецка уезжать не хотят, а все полученные знания и приобретенные умения будут применять в родном городе.

«Форум «Область будущего» стал важной площадкой для самореализации молодёжи в сфере цифровых технологий. Уверен, что участники не только получат новые знания и компетенции, но и внесут реальный вклад в цифровое развитие. ИT-сфера открывает безграничные возможности для профессионального роста и создания инновационных проектов, и мы создаём все условия для того, чтобы в Липецкой области молодые специалисты могли реализовать свой потенциал», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

форум
«Область будущего»
липчанин
сегодня, 15:03
Сначала нужно в первую очередь решить задачу - достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения.
Спрутс
сегодня, 14:55
а малым городам и сельскому населению, как всегда...
липчанин
сегодня, 14:37
А я вот в жизни ни одной книжки до конца не прочитал и при этом я не считаю себя каким то ущербным перед этими ребятами Да ,у меня скудный словарный запас как "Лелички -людоедочки" , но надо понимать ,что у каждого чела есть свои таланты и способности ,которые нужно отыскать в себе и тогда вы в чем либо можете превзойти остальных
Элочка
22 минуты назад
так вобщем-то ее звали.
Критек
11 минут назад
так вобщем-то ее звали. Он же сказал про скудный словарный запас. А у вас буквенный запас иссяк. Одну Л забыли?
Р
сегодня, 14:26
Как надоела показуха. Результаты важны как у Китая например, а не форум ы и слеты. Чипы нужны свои, станки, электроника. А не Заявление и обещания
Павел
9 минут назад
Результатов достичь это постараться нужно, да и опыта нет. А вот создать видимость - тут у нас опыта хоть отбавляй.
строитель
19 минут назад
Совершенно очевидно и правильно сказано!!!
