Происшествия
1300
сегодня, 11:02
27

«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»

Жители улицы Доватора жалуются на ночное буйство компании подростков на мотоциклах.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Доватора с жалобой на группу подростков на мотоциклах, которые избрали местом для ночных тусовок территорию возле дома №49.

- До 2-3 часов ночи невозможно уснуть! – Жалуются липчане, - Стоят крики и дикий рёв мотоциклов. Парни и девушки дрифтят прямо под нашими окнами. В нашем доме живёт 2-летний ребёнок, он постоянно просыпается по ночам и плачет. Минувшей ночью сосед разогнал тинэйджеров, но бы мы боимся, что они вернутся и продолжат устраивать этот ночной кошмар!
Шум
2
0
14
0
3

Комментарии (27)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну
17 минут назад
Ты много чего не видел. С дивана сложно что то увидеть
Ответить
Питбайкер со стажем
24 минуты назад
Рядом отдел полиции, налицо нарушение тишины и покоя граждан по коап, но с подростками никто связываться не хочет, проблем больше, тягомотины и рутины.
Ответить
Нонка
25 минут назад
Это ж наша молодёжь мы ее воспитали и любим Ну нашли они место , ну объединились ... Спите че повскакивали как заполошные-наши это!
Ответить
омсквич
27 минут назад
Сделали получение прав на мотоцикл нереальным, вот теперь катаются без прав, без регистрации и знаний дорожного движения
Ответить
Замечание
27 минут назад
Липушка ,мы тебя вызовем , покажешь класс , яжеребёнок !!!!!!
Ответить
Замечание
31 минуту назад
Правозащитников никто не видел никогда , а их постоянно упоминает один яжеребенок . Портфель в школу собрал , дитя ?
Ответить
Липа
33 минуты назад
Полицию не судьба вызвать?
Ответить
Оса
36 минут назад
Эта проблема на каждом микрорайоне
Ответить
Аня
44 минуты назад
Полиция должна живее на это реагировать, и огромный штраф за шум в ночное время. Родители разок заплатят - у отпрысков исчезнет желание так себя вести. Калдырей, орущих ночами под окнами, тоже касается. Крупный неотвратимый штраф из зарплаты.
Ответить
деревенский
50 минут назад
Я живу в хате, а кругом поле, поле. Помниться, кто то слезы лил про поля.
Ответить
Фащевка
34 минуты назад
У нас этих дебилов избыток. Сначала у Шурика водку пьют, а потом ночью по селу гоняют.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
