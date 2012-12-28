Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
сегодня, 11:02
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Жители улицы Доватора жалуются на ночное буйство компании подростков на мотоциклах.
- До 2-3 часов ночи невозможно уснуть! – Жалуются липчане, - Стоят крики и дикий рёв мотоциклов. Парни и девушки дрифтят прямо под нашими окнами. В нашем доме живёт 2-летний ребёнок, он постоянно просыпается по ночам и плачет. Минувшей ночью сосед разогнал тинэйджеров, но бы мы боимся, что они вернутся и продолжат устраивать этот ночной кошмар!
