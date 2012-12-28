«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»

Жители улицы Доватора жалуются на ночное буйство компании подростков на мотоциклах.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Доватора с жалобой на группу подростков на мотоциклах, которые избрали местом для ночных тусовок территорию возле дома №49.- До 2-3 часов ночи невозможно уснуть! – Жалуются липчане, - Стоят крики и дикий рёв мотоциклов. Парни и девушки дрифтят прямо под нашими окнами. В нашем доме живёт 2-летний ребёнок, он постоянно просыпается по ночам и плачет. Минувшей ночью сосед разогнал тинэйджеров, но бы мы боимся, что они вернутся и продолжат устраивать этот ночной кошмар!