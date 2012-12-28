Липчанин хотел купить стройматериалы, но нарвался на мошенников

А двух женщин обманули при устройстве на работу.

Накануне жертвами дистанционных мошенничеств стали трое липчан. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, один мужчина хотел купить стройматериалы на сайте и перевёл 24 000 рублей. Как оказалось — мошенникам.А две женщины искали заработок в интернете и предоставили работодателям-мошенникам данные своих банковских карт для зачисления бонусов и зарплаты. 18-летняя липчанка так лишилась 4 000 рублей, а 25-летняя — 12 000 рублей.