Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Сегодня в Липецке: выставка Церетели, а вы давно получали материальную помощь от работодателя?
Происшествия
164
41 минуту назад
2
Липчанин хотел купить стройматериалы, но нарвался на мошенников
А двух женщин обманули при устройстве на работу.
А две женщины искали заработок в интернете и предоставили работодателям-мошенникам данные своих банковских карт для зачисления бонусов и зарплаты. 18-летняя липчанка так лишилась 4 000 рублей, а 25-летняя — 12 000 рублей.
