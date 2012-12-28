16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
сегодня, 17:03
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
27 августа из-за плановых ремонтных работ на сетях с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 11-ти улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
27 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 38, 53 по улице Каменный лог, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 6 по улице Московской.
