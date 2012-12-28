Все новости
Общество
544
сегодня, 17:03

На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду

27 августа из-за плановых ремонтных работ на сетях с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 11-ти улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 67а стр. 1, 69а, 69а вл. 1, 69а корп. 3 по проспекту Победы, №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 по проезду Ильича, №№ 1, 2, 7, 9, 23а, 28, 46, 46а по улице Толстого, №№ 4а, 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, № 2 по улице Фрунзе, № 26 по улице Максима Горького, № 7 по улице Ворошилова, №№ 2, 3 на площади Театральной, №№ 1, 2, 3 по улице Малые ключи, №№ 1, 4 по улице Советской, №№ 1а, 2 по улице Скороходова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
 
27 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 38, 53 по улице Каменный лог, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 6 по улице Московской. 

