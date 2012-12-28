20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
55 минут назад
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
25 августа на дорогах области получили травмы три человека.
Мальчик, как уже сообщал GOROD48, попал под «Тойоту» 22-летнего водителя на улице Орджоникидзе в Ельце. Ребенок госпитализировали.
47-летнюю женщину сбил 68-летний водитель «ЗАЗа» на улице Карла Маркса в Данкове. Она также оказалась в больнице.
Еще одна женщина пострадала в столкновении автомобилей «Богдан» и «Фольксваген» на улице Меркулова в Липецке. 37-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила травму, и после оказания медицинской помощи была отпущена.
