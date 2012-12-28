Все новости
В Липецке изнасиловали 63-летнюю женщину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Общество
В Липецке воют сирены - красный уровень добрался и до столицы региона
Происшествия
От черенка до виноградника: липчанин с 14 лет выращивает солнечную ягоду
Общество
Тысячи триколоров и выступление Дениса Майданова стали кульминацией Дня Флага в Липецке
Общество
Скалодром, лифт и станки с ЧПУ: что внутри новой школы в «Елецком»
Общество
В Ельце и четырёх районах красный уровень
Происшествия
Парни из Усмани пытались подзаработать поджогом автомобиля
Общество
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Выходные в Липецке: «Ночь кино», «Металлург» зовёт «12-го игрока» установить новый рекорд
Общество
Читать все
Погода в Липецке
306
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области станет прохладнее, дожди стихнут днем

Температура в Липецкой области плавно опускается к осенним значениям.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять обширный циклон с центром над северо-западом европейской территории России. Периодически будут идти дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем – от +17 до +22.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.

День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.
2

Комментарии (2)

Внушаемый
49 минут назад
Сегодня противный дождь ! Потому что в течение дня он несколько раз начинается и заканчивается и не дает работать на улице весь день и сейчас!
Эксперт
сегодня, 17:07
А что промолчали что к следующим выходным в регионе днем будет +30 градусов.
