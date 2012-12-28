В Липецкой области станет прохладнее, дожди стихнут днем

Температура в Липецкой области плавно опускается к осенним значениям.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять обширный циклон с центром над северо-западом европейской территории России. Периодически будут идти дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем – от +17 до +22.В Липецке облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.