Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи
Общество
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
В области введён желтый уровень опасности
Происшествия
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Цены на бензин продолжают расти
Общество
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Красный уровень отменен
Происшествия
Общество
162
сегодня, 17:35

В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

А в центральной части Липецка давление холодной воды будет снижено.

22 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся жители частного сектора Тракторного, части центра и кольца Трубного, также на шести улицах давление воды будет снижено, предупредили в компании. 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 8, 10 по улице Космонавтов, частный сектор улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в дома № 28а по улице Железнякова, № 13 по Боевому проезду, в частном секторе улиц Папанина, Ботанической, Совхозной. 

Также из-за ремонтных работ на сетях возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей на улицах Гагарина, Ленина, Интернациональной, Зегеля, Липовской, Семашко.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

22 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 17:00 без света останется дом № 10 по улице Гагарина. 

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 38, 53 по улице Каменный Лог, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической. 

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- в Липецке — дома № 33а по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 6 по улице Московской, №№ 1, 1а на площади Заводской, №№ 20, 24 по улице Либкнехта, №№ 13, 15 в переулке Костенко, улицы Владивостокскую, Студеновскую;

- в селе Казинка — в домах №№ 18, 21 на улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, улицу Краснодарскую;

- в поселке Новая Жизнь — дома № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, улицы Пензенскую, Пришкольную, Южную. 

