Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
18-летняя липчанка неделю поработала закладчицей и теперь может сесть на 20 лет
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
В переходе под Петровским спуском усиливают гидроизоляцию
Общество
Займы под залог имущества предлагали нелегально
Экономика
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
Происшествия
483
59 минут назад

В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина

За сутки на дорогах области произошло два ДТП с пострадавшими.

Вечером 19 августа в Грязинском районе на дороге Липецк – Октябрьское – Усмань 57-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на стоящий автомобиль «Киа Рио». От удара «Киа» отбросило во встречный «УАЗ».  В столкновении получила травмы 70-летняя пассажирка «Киа»

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера в Становлянском районе на трассе «Дон».

«По предварительным данным, 39-летний водитель «Пежо» при нарушении правил обгона создал помеху движения автомобилю «Лада Веста» с 53-летним мужчиной за рулем, который съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате водитель «Весты» получил травмы», — сообщает Госавтоинспекция.

авария
ДТП
0
0
0
0
0

