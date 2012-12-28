В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина

За сутки на дорогах области произошло два ДТП с пострадавшими.



Вечером 19 августа в Грязинском районе на дороге Липецк – Октябрьское – Усмань 57-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на стоящий автомобиль «Киа Рио». От удара «Киа» отбросило во встречный «УАЗ». В столкновении получила травмы 70-летняя пассажирка «Киа»Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера в Становлянском районе на трассе «Дон».«По предварительным данным, 39-летний водитель «Пежо» при нарушении правил обгона создал помеху движения автомобилю «Лада Веста» с 53-летним мужчиной за рулем, который съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате водитель «Весты» получил травмы», — сообщает Госавтоинспекция.