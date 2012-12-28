У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
59 минут назад
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
За сутки на дорогах области произошло два ДТП с пострадавшими.
Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера в Становлянском районе на трассе «Дон».
«По предварительным данным, 39-летний водитель «Пежо» при нарушении правил обгона создал помеху движения автомобилю «Лада Веста» с 53-летним мужчиной за рулем, который съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате водитель «Весты» получил травмы», — сообщает Госавтоинспекция.
