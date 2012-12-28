Все новости
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
Липецкие спасатели достали голубя из вентиляции квартиры
Общество
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Происшествия
Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей
Общество
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Общество
Общество
452
27 минут назад
7

Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом

Водитель «Лады» чуть не снес чужой автомобиль сегодня около 13:40.

Опасный манёвр снял установленный в автомобиле липчанки видеорегистратор — около 13:40 на подъезде к Петровскому мосту перед ней вылетел со стороны улицы Неделина автомобиль «Лада Гранта».

Судя по записи, в последний момент липчанкка успела снизить скорость, поэтому столкновения удалось избежать. Но эмоции в этой ситуации женщину переполнили.

«Лада», в свою очередь, на внушительной скорости вышла из виража в левую полосу и продолжила движения. Обычно в подобных ситуациях водители включают «аварийку» в знак извинения, но этого не произошло.
опасное вождение
опасный маневр
0
2
5
0
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Швондер
6 минут назад
Надо не "Ой!" а смотреть по сторонам на перекрёстке и ездить там помедленее, куда гнала тоже?
Ответить
Валера
7 минут назад
Да там бывает опасно , нужно знак стоп делать , хотя это не поможет
Ответить
Гость
13 минут назад
Сегодня в 11.10 передо мной точно так же вылетела белая машина в этом же месте. За рулём был парень.
Ответить
1
17 минут назад
Бывает, подумал, что на перекрестке равнозначных дорог.
Ответить
Виктор
18 минут назад
Надеюсь автоинспекция отреагирует на это видео
Ответить
Мария
18 минут назад
Совсем недавно около площади Плеханова, в самом центре Липецка, недалеко от "Ростикса", красная "семерка" около часа ночи на наших глазах подрезала мотоциклиста, водители подрались на светофоре.
Ответить
Внимательная
21 минуту назад
РегистратОр
Ответить
