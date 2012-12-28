Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом

Водитель «Лады» чуть не снес чужой автомобиль сегодня около 13:40.



Опасный манёвр снял установленный в автомобиле липчанки видеорегистратор — около 13:40 на подъезде к Петровскому мосту перед ней вылетел со стороны улицы Неделина автомобиль «Лада Гранта».Судя по записи, в последний момент липчанкка успела снизить скорость, поэтому столкновения удалось избежать. Но эмоции в этой ситуации женщину переполнили.«Лада», в свою очередь, на внушительной скорости вышла из виража в левую полосу и продолжила движения. Обычно в подобных ситуациях водители включают «аварийку» в знак извинения, но этого не произошло.