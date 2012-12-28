Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей

Некоторые участники фестиваля занимаются исторической реконструкцией уже четверть века.

В Елецком районе прошел традиционный фестиваль реконструкции раннего средневековья «Ладейное поле».Руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Копье» и организатор фестиваля Павел Семенов рассказал GOROD48, что в этом году «Ладейное поле» справило совершеннолетие — впервые викинги высадились на берег городского пляжа Липецка 18 лет назад! Фестиваль не проводился только в 2021 году из-за ковидных ограничений. В целом же фестивали Павла Семенова проводятся уже 20 лет.— За это время участниками фестивалей стали десятки тысяч реконструкторов из разных городов России и зарубежья. Ведь есть костяк, а есть те, кто приходит в реконструкцию, и среди них большое число молодых ученых-медиевистов. Это дает свои плоды — масса научных работ, связана с исторической реконструкцией. За счёт расширения базы источников меняется и наш фестиваль — требования к участникам растут, и это имеет положительное влияние. Мы создаем более точные образы, которые соответствуют реальным средневековым, — рассказал Павел Семенов.Участники фестиваля создают образы не только скандинавов, но фино-угров, хазар, носителей Салтово-маяцкой культуры.Но главная «фишка» Ладейного поля — корабли раннего средневековья. Гости фестиваля увидели драккар «Скальд», два шнека «Сварог» и «Семаргл» и две плоскодонки «Плотва» и «Язь». Все они использовались в походах команды проекта «Объединённая дружина «Южная Русь».— Последние пять лет мы ходим на «Скальде», например, в прошлом году по Белому морю. «Сварог» ходил и в Киев, и по Дону сплавлялся. А плоскодонные лодки ходили по Уралу, и в следующем году мы планируем повторить экспедицию в этом регионе, — рассказал Павел Семенов.Видимо такая «родословная», а также показательная высадка десанта и сражение двух команд, а также заплывы весельного флота «Южной Руси» привлекли десятки слушателей лекции о судостроении.Среди участников фестиваля мы встретили Алексея Шевченко из Курска. Норманский рыцарь войска Вильгельма Завоевателя начала XI века в обычной жизни работает операционным директором фирмы по оптовой продажей одежды. Он в реконструкции уже 25 лет, а с главным фестивалем Павла Семенова — «Русборгом» — с 2008 года и искренне рад, что фестиваль обрел постоянное место проведения, обустраивает крепость и создает новые форматы, как для участников, так и для зрителей.— Мы любим «Русборг», у нас здесь масса интересных занятий, археологических экспериментов. Если взять конкретно «Ладейное поле», то здесь мы экспериментируем со средневековым судостроением, — поделился своим опытом Алексей Шевченко.По словам Алексей Шевченко, увлечение реконструкцией начинается с литературы. Потом появляется желание проверить быт средневековых людей на себе: сшить обувь, одежду, проверить ее в походах, лодочных путешествиях. Так его увлечение древностью переродилось в экспериментальную археологию, когда пытаешься понять, как та или иная вещь применялась нашими предками в быту. И это очень недешевое хобби, так как все делается из натуральных материалов, которые сегодня стоят «космических» денег.Сувениры, сделанные по образу археологических находок, можно было купить в торговых рядах фестиваля. Реконструкторы проводили и мастер-классы по их изготовлению. А для самых маленьких приготовили игрушечное оружие и щиты. И пока дети сражались в шуточных поединках, ребята постарше соревновались в стрельбе из лука, или примеряли на себя доспехи и оружие рыцарей и богатырей. Ведь атмосфера на фестивалях под Ельцом всегда дружелюбна.— Это уже не первая наша поездка на фестивали исторической реконструкции в Липецкой области, и на «Ладейное поле». Они дают возможность окунуться в нашу историю, обратиться к корням, отвлечься от повседневности, вырваться из онлайна, встретить своих друзей, — сказала гостья фестиваля Ольга.