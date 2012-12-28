59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей

А 78-летняя липчанка лишилась 1,2 миллиона рублей.

14 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя ельчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 12 августа на мобильный телефон ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником популярного маркетплейса и сообщил, что женщине пришел заказ и, чтобы его получить, нужно сообщить код из SMS-сообщения. После того, как ельчанка продиктовала код, ей пришло сообщение с номером технической поддержки, в котором говорилось, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломали.Женщина позвонила по указанному номеру и «сотрудник техподдержки» сообщила, что ельчанке перезвонит «сотрудник Росфинмониторинга». Вечером через мессенджер позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» Владимир. Он расспросил женщину про имеющиеся у нее в банках вклады и счета и сообщил, что деньгами ельчанки завладели мошенники.По совету сотрудников «Росфинмониторинга» счета и вклады женщины заменили на «безопасные»: ельчанка съездила к ближайшему банкомату и потом с помощью приложения, указанного «сотрудником Росфинмониторинга», перевела 344 000 рублей на неизвестный ей счет.Но и этим всё не закончилось. Ельчанку напугали: мошенники оформляют на неё кредит. Чтобы этого не произошло, нужно самой первой его оформить. На следующий день женщина пошла в банк, оформила кредит в 643 000 рублей, и из них 640 000 рублей перевела на счет мошенников.А потом ельчанка рассказала всё соседям и те открыли ей глаза. В тот же день женщина подала заявление в полицию. Всего она лишилась 984 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».66-летний ельчанин перевел мошенникам 200 000 рублей. 14 августа ему позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и сообщил, что мужчина по неосторожности оформил доверенность на неизвестного на распоряжение всеми своими финансами. И мошенники завладели его деньгами. Но «сотрудники Росфинмониторинга» якобы заменили счета мужчины на безопасные и ему необходимо предпринять действия по спасению денег: поехать в банк, снять все свои сбережения и перевести их на счёт по ссылке, указанной «сотрудником Росфинмониторинга». Ельчанин снял 200 000 рублей со своего счета и перевёл деньги мошенникам. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Несколько человек были обмануты и в Липецке. 78-летняя пенсионерка с 9 по 12 августа общалась с «сотрудниками правоохранительных органов» на предмет избежания ответственности за содействие запрещённым организациям. Пожилая женщина лишилась 1,2 миллиона рублей.48-летний мужчина хотел купить телефон на сайте объявлений. С 8 по 11 августа он общался с продавцом, который перевёл обсуждение товара в мессенджер. В результате липчанин перевёл 9 900 рублей и продавец перестал выходить на связь.55-летняя липчанка с 12 по 13 августа общалась с сотрудниками «Роспотребнадзора» и «ФСБ» под предлогами получения посылки и перевода денег на «безопасный счёт». В результате женщина перечислила мошенникам в нескольких банкоматах в различных районах области в общей сложности 390 000 рублей.26-летний липчанин общался с мошенниками с 14 по 15 августа и в результате перевёл через банкомат на «безопасный счёт» 570 000 рублей.19-летнего парня обманули на 3 000 рублей под предлогом восстановления аккаунта в игре «Brawl Stars». С мошенником он списался в соцсетях. За последнее время это уже второй такой случай в Липецкой области.А жительница Лебедяни хотела снять жильё в Санкт-Петербурге через сайт объявлений и её обманули на 26 000 рублей.