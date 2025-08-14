Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
56 минут назад
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Водитель мусоровоза вынужден был сгрузить загоревшийся контейнер.
По информации GOROD48, водитель забрал мусор в одном из районов города. Возможно, в мусоре, что-то тлело и во время движения загорелось. Водитель выгрузил бункер, чтобы не сгорела машина и вызвал пожарных.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, на место возгорания выезжало два отделения пожарных. Тушение горящего мусора на площади 3 квадратных метров заняло всего несколько минут. Причина пожара выясняется.
