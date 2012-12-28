Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья

Сегодня, 12 августа, врачи рассказали, у которого в больнице случился инфаркт, стало известно о повышении платы за детсады, и чиновники рассказали, где высадят 450 деревьев в 2025 году.