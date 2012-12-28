Все новости
Общество
378
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья

Сегодня, 12 августа, врачи рассказали, у которого в больнице случился инфаркт, стало известно о повышении платы за детсады, и чиновники рассказали, где высадят 450 деревьев в 2025 году.

О спасении 72-летнего жителя Липецка рассказала региональный министр здравоохранения Анна Маркова. Мужчина привел жену в больницу и почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у него острый трансмуральный инфаркт и  тут же отправили в операционную.

Комментаторы GOROD48 хоть и порадовались за мужчину, но тут же воспользовались возможностью напомнить о проблемах в медицинской сфере.

«Повезло мужчине, оказался в нужное время в нужном месте. Врачам спасибо», — написала Лиза.

«Талончик получила к терапевту только через две недели в 4-ю поликлинику», — написала Елена.

«В первую поликлинику и через две недели не возьмёшь, и поликлиники нет. Оптимизировали с лица земли», — напомнил Житель.

Действительно, мужчину можно назвать счастливчиком. Накануне GOROD48 писал о липчанке, умершей у аптеки. Родные опознали женщину: ей было 77 лет.

В Липецке вырастет плата за питание в школах и детских садах. Такой вывод можно сделать из доклада председателя городского департамента образования Евгения Таракановского. Сегодня он отчитался перед депутатами горсовета об организации питания в образовательных учреждениях Липецка.

Если с питанием школьников все более менее хорошо, плату планируется поднять на уровень инфляции, то в детских садах ситуация сложнее. Инфляция опережает стоимость детсадовского питания на 50%. Из-за этого в детских садах используют дешевые продукты и уменьшают порции.

Пока размер родительской платы планируется поднять до 2 782 рублей в месяц. Это позволит увеличить норму питания только на пять рублей. Хотя департамент предложил министерству образования повысить плату с 1 января 2026 года на 19,1%, с 2 675 рублей в месяц до 3185. 

«Вот уж накормили на 146 рублей ребенка в день! Рассказали бы, что в эту сумму входит. Не представляю. Стыдобища!», — возмутилась Татьяна.

«Дожили, на детях экономим», — написал Я удивляюсь.

В 2025 году в Липецке посадят 450 деревьев и 200 кустарников. 50 деревьев: яблони «Скарлет», липы «Гринспайлер», можжевельник «Блю Эрроу» высадят на улицах Советской, Зегеля, Гагарина, Интернациональной. 400 лип, рябин, елей, красных дубов, пирамидальных тополей появятся на улицах Терешковой, Циолковского, Первомайской, Катукова, Шкатова и других.

Вырубают пока больше, чем сажают. Денег выделяется недостаточно, поэтому сейчас в приоритете освободить город от сухих и аварийных деревьев, которые угрожают жизни и здоровью липчан.

Тема озеленения города — одна из самых больных. Комментаторы оставили десятки гневных сообщений.

«Почему же в Липецке перестали высаживать сирень, ведь это неприхотливое растение, а когда зацветет, то запах стоит!», — спросила Елена.

«Город остается без зелени. На Неделина, 49 40 березок спилили и не одной не подсадили. Проспект Победы, площадь Победы — все голое. Зачем так дорого покупать, когда можно в лесах накопать и посадить и оплатить только труд работников Зеленхоза. За за это время в Зеленхозе из семян бы вырастили саженцы, бесплатно. Это было бы рационально», — вышел с нестандартным предложением Гость.

«Весь город закатали в асфальт и плитку. Убожество. Липецк из зелёного города превращается в пустыню. А за теми саженцами, которые высаживают, никакого ухода. Даже не поливают, не говоря об остальном. А нормативы никто не отменял. И администрация в первую очередь обязана их соблюдать», — переживает Неравнодушная.

«Нужен закон: спилил дерево — посади два», — считает Лысый город.

А еще в горсовете предложили вернуть старые ограждения отремонтированным мостам в центре Липецка.

«А где были депутаты, общественники, активисты из разных палат, когда их принимали? Или чиновники подписывают все не глядя?», — удивился Горожанин.

«Задолбали они со своими концепциями! Все дома в центре после капремонта либо уныло сероватые, либо убого полосатые. Не можете сделать новое литье — не трогайте то, что до вас сделали», — добавил Задолбали.

«Вообще пофик какое ограждение, главное оно есть, в этом функционал. Сейчас затраты на демонтаж, потом опять монтаж плюс само ограждение, больше не на что тратить деньги? Увеличьте плату ремонтным бригадам, весь город в порывах, лужах и ямах, стыдобища. Зима через три месяца, и начнется опять, порвало, воду и отопление отключили, вот где проблемы, а не какой узор у ограждения. Мимо езжу, даже не обращаю на него внимания, и это не прогулочная часть для души», — не оценил предложение м.

«Не пофик. В городе должно быть красиво. Чтобы люди это видели. Человеку естественно стремиться к красоте. Тогда естественным образом уменьшится количество идиотов типа тебя, которые «мимо езжу, даже не смотрю». А иначе будет не город, а птицефабрика. На птицефабриках ничего красивого нет, одна функциональность», — ответил Для м.

«Нормальным людям глаз режет убогость новых ограждений. Неповторимость города и складывается из таких вот украшений. Замечаю, что молодому поколению это неинтересно. Не воспитали это в них», — поддержала предложение Горожанка.

«Так чугун, наверно, уже пропит?» — уверен ттт.

К сожалению, застопорилось благоустройство Комсомольского пруда и водоотводного канала. Подрядчик из Пермского края, который должен был  разработать проектно-сметную документацию капитального ремонта пруда, канала и благоустройства прилегающей к ним территории с работой не справился. Контракт с ним управление главного смотрителя уже расторгло, а УФАС внесло в реестр недобросовестных подрядчиков.

«Бедный Комсомольский пруд. Сколько его ещё будут ковырять и выкачивать деньги. Наверное, есть хорошие специалисты по таким объектам. Только кто бы этим занялся», — с сожалением отметил Житель.

Завтра немного потеплеет. По прогнозам синоптиков, в городе до +24 градусов.
