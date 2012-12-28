В Липецкой области дожди, грозы и до +25

Температура воздуха все еще ниже нормы.

13 августа Липецкая область все еще будет находиться в тылу обширного циклона, расположившегося за Уралом. В последующие двое суток на погоду начнет влиять антициклон с запада. Атмосферное давление будет расти, небольшие дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью местами грозы. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 13 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 7 градусов тепла.