Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
Благоустройство Комсомольского пруда и водоотводного канала застопорилось
Общество
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Общество
26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе
Происшествия
28-летний грязинец угнал «семёрку», но она практически сразу заглохла
Происшествия
50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»
Происшествия
Энергоснабжение Сокола и нескольких улиц города восстановят в течении 2,5 часа
Общество
26-летний липчанин попался в Сочи с банкой марихуаны
Происшествия
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
«Три кота» обошлись в 50 000 рублей
Общество
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +25
Погода в Липецке
109
19 минут назад

В Липецкой области дожди, грозы и до +25

Температура воздуха все еще ниже нормы.

13 августа Липецкая область все еще будет находиться в тылу обширного циклона, расположившегося за Уралом. В последующие двое суток на погоду начнет влиять антициклон с запада. Атмосферное давление будет расти, небольшие дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью местами грозы. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 13 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 7 градусов тепла. 

