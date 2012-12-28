Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Экономика
24
9 минут назад
Липчане хранят на вкладах почти 300 миллиардов рублей
Это на 21,5% больше, чем год назад.
Основная причина роста объёма средств на вкладах — это высокие процентные ставки. Сейчас банки предлагают доходность по рублевым депозитам и накопительным счетам, превышающую текущую инфляцию.
Липчанам напоминают: банки обязаны сообщать вкладчику о закрытии договора за пять дней до окончания срока вклада. Это позволяет человеку быстрее принимать решения — вовремя переоформить или закрыть вклад.
Комментарии