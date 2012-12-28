Липчане хранят на вкладах почти 300 миллиардов рублей

Это на 21,5% больше, чем год назад.

По данным на 1 июля этого года, жители Липецкой области хранили на вкладах и накопительных счетах в банках 292,4 миллиарда рублей (без учета средств на счетах эскроу). По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, это на 21,5% больше, чем год назад. Объем рублевых сбережений составил 98%.Основная причина роста объёма средств на вкладах — это высокие процентные ставки. Сейчас банки предлагают доходность по рублевым депозитам и накопительным счетам, превышающую текущую инфляцию.Липчанам напоминают: банки обязаны сообщать вкладчику о закрытии договора за пять дней до окончания срока вклада. Это позволяет человеку быстрее принимать решения — вовремя переоформить или закрыть вклад.