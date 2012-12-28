Все новости
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
Цены на бензин росли в Липецкой области
Экономика
Следом за акацией в области зацвела вишня
Общество
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
У задолжавшего на содержание сыновей 125 000 рублей грязинца арестовали банковские счета
Общество
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление

Женщина говорит о пропаже телефона сына и синяках у себя на руках.

Ещё 30 июля мы рассказали, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Евгению Шаповалову проверить информацию об избиении 9-летнего мальчика в детском лагере «Ёлочка» Грязинского района. Конфликт произошёл ещё в июле, и участники этой смены давно дома.

По ранее озвученной версии, ребенок конфликтовал с другим мальчиком, за которого вступилась мать, она и якобы избила ребенка. Мать избитого уверяет, что женщина якобы «била мальчика головой об стену». При этом воспитатель не смогла ее оттащить.

Сегодня в редакцию позвонила обвинённая в избиении женщина по имени Татьяна и попросила озвучить свою версию происшествия.

— Насколько мне известно, у ребёнка нет побоев — а вот я также обратилась в ОМВД по Грязинскому району и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Её результаты будут известны в течение месяца, — сообщила многодетная мать.

Путёвку в лагерь её двое сыновей — 10 и 7 лет получили как дети из многодетной семьи. В семье есть ещё старший сын — студент вуза в Санкт-Петербурге.

Смена в лагере началась 6 июля. Но уже через несколько дней от сыновей, которые были в одном отряде, стали поступать жалобы на назначенного в отряде командира В. Якобы тот обижает обоих и даже позволяет себе поколачивать других детей. Мол, В. считает, что раз его назначили командиром — то всё дозволено. А ещё В. всем рассказывал, что занимается с братом дзюдо.

В родительский день мать мальчиков попыталась разобраться в конфликте, но услышала от воспитателя, что это у её детей низкая самооценка. Директор лагеря посоветовала дать детям время, чтобы они смогли наладить отношения в отряде и притереться к друг другу. Но притереться не получилось. Жалобы на В. продолжились. При этом в отряде сменили воспитателя на более опытного и возрастного. Молодая воспитательница уволилась.

В день конфликта Татьяна приехала в лагерь прямо с похорон свёкра забирать детей — те встретили мать чумазыми и заплаканными. Один из сыновей пожаловался на пропажу телефона. Якобы потом его нашли в вещах В. Татьяна считает, что телефон мог быть украден.

Мать сказала пойти умыться и выносить свои вещи. Но сын выбежал со словами, что его бьют и не дают одеваться. Тогда мать пошла к корпусу и решила поговорить с обидчиком. Но услышала брань в свою сторону, а потом началась драка среди её детей и В.

Со слов женщины, она бросилась разнимать мальчишек. Но досталось и ей — Татьяна якобы получила удар в живот, также ей надавили на руки до синяков. После потасовки женщина сразу пошла пить таблетки — обезболивающие и от сердца. А узнав, что в лагерь вызвали полицию, сама обратилась в ОМВД по Грязинскому району и по выданному полицией направлению прошла судебно-медицинскую экспертизу. В. в тот же день забрали из лагеря, но на следующий день мальчик в него вернулся. А вот дети Татьяны так и не вернулись.

— Когда я узнала, что история зашла так далеко — аж до Бастрыкина, я написала матери мальчика и предложила примириться. Но ответа не последовало, — сказала Татьяна.

Татьяна уверена: у этой нелепой истории не было бы такой огласки, если бы не ещё одна составляющая — мать В. госслужащая. И женщина не случайно сразу сообщила об инциденте в СМИ, испугавшись шумихи вокруг себя и своего сына на фоне детских конфликтов в лагере и пропажи телефона.

В обеих версия этой истории разбираются следователи.
Комментарии (5)

Александр Н.
6 минут назад
У каждого своя правда,а истина одна, хорошо если разберутся по справедливости.
Shura
31 минуту назад
кто-то врёт - смена в Ёлочке с 24 июня по 14 июля 2025 года. 6 июля уже многие уезжают
Михаил Сергеевич
16 минут назад
А что это так рано уезжают? Не выдерживают нервишки у детишек?
Сергей Александрович
4 минуты назад
А что это так рано уезжают? Не выдерживают нервишки у детишек? Не выдерживают воспитатели современных онижедетей
Социалка
48 минут назад
Мутная история. Но могли бы без помощи родителей разобраться... Как тогда учиться жизни в обществе? Через мам?
