Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
535
сегодня, 16:44
5
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Женщина говорит о пропаже телефона сына и синяках у себя на руках.
По ранее озвученной версии, ребенок конфликтовал с другим мальчиком, за которого вступилась мать, она и якобы избила ребенка. Мать избитого уверяет, что женщина якобы «била мальчика головой об стену». При этом воспитатель не смогла ее оттащить.
Сегодня в редакцию позвонила обвинённая в избиении женщина по имени Татьяна и попросила озвучить свою версию происшествия.
— Насколько мне известно, у ребёнка нет побоев — а вот я также обратилась в ОМВД по Грязинскому району и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Её результаты будут известны в течение месяца, — сообщила многодетная мать.
Путёвку в лагерь её двое сыновей — 10 и 7 лет получили как дети из многодетной семьи. В семье есть ещё старший сын — студент вуза в Санкт-Петербурге.
Смена в лагере началась 6 июля. Но уже через несколько дней от сыновей, которые были в одном отряде, стали поступать жалобы на назначенного в отряде командира В. Якобы тот обижает обоих и даже позволяет себе поколачивать других детей. Мол, В. считает, что раз его назначили командиром — то всё дозволено. А ещё В. всем рассказывал, что занимается с братом дзюдо.
В родительский день мать мальчиков попыталась разобраться в конфликте, но услышала от воспитателя, что это у её детей низкая самооценка. Директор лагеря посоветовала дать детям время, чтобы они смогли наладить отношения в отряде и притереться к друг другу. Но притереться не получилось. Жалобы на В. продолжились. При этом в отряде сменили воспитателя на более опытного и возрастного. Молодая воспитательница уволилась.
В день конфликта Татьяна приехала в лагерь прямо с похорон свёкра забирать детей — те встретили мать чумазыми и заплаканными. Один из сыновей пожаловался на пропажу телефона. Якобы потом его нашли в вещах В. Татьяна считает, что телефон мог быть украден.
Мать сказала пойти умыться и выносить свои вещи. Но сын выбежал со словами, что его бьют и не дают одеваться. Тогда мать пошла к корпусу и решила поговорить с обидчиком. Но услышала брань в свою сторону, а потом началась драка среди её детей и В.
Со слов женщины, она бросилась разнимать мальчишек. Но досталось и ей — Татьяна якобы получила удар в живот, также ей надавили на руки до синяков. После потасовки женщина сразу пошла пить таблетки — обезболивающие и от сердца. А узнав, что в лагерь вызвали полицию, сама обратилась в ОМВД по Грязинскому району и по выданному полицией направлению прошла судебно-медицинскую экспертизу. В. в тот же день забрали из лагеря, но на следующий день мальчик в него вернулся. А вот дети Татьяны так и не вернулись.
— Когда я узнала, что история зашла так далеко — аж до Бастрыкина, я написала матери мальчика и предложила примириться. Но ответа не последовало, — сказала Татьяна.
Татьяна уверена: у этой нелепой истории не было бы такой огласки, если бы не ещё одна составляющая — мать В. госслужащая. И женщина не случайно сразу сообщила об инциденте в СМИ, испугавшись шумихи вокруг себя и своего сына на фоне детских конфликтов в лагере и пропажи телефона.
В обеих версия этой истории разбираются следователи.
0
0
0
3
1
Комментарии (5)