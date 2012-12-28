Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района

Участники конфликта приводят разные версии.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Евгению Шаповалову провести проверку по информации об избиении 9-летнего мальчика в детском лагере, который находится в Грязинском районе.Ребенок получил телесные повреждения и ему потребовалась медицинская помощь.Эту историю рассказал интернет-портал «Новости Липецка». В июле в детском лагере был избит 9-летний мальчик. Якобы у него возник конфликт с другим мальчиком, за которого вступилась мама, она и избила ребенка.Журналисты привели несколько версий случившегося. Мама избитого уверяет, что женщина «била мальчика головой об стену». При этом воспитатель не смогла ее оттащить.Директор лагеря не стала отрицать наличие конфликта и приезд в лагерь полиции. Но уточнила, что пострадавший — задира, у него ранее были конфликты с другими детьми. И в тот день он подрался, а мать постаралась разнять детей, а не избивала ребенка. Правда, директор добавила, что сама не видела, как произошел конфликт — рассказала о случившемся со слов воспитателей.А воспитатель отряда уверяет, что взрослая женщина избила ногами чужого ребенка: «Била ногами по животу». Сначала педагог написала письмо журналистам в защиту мальчика, а потом — заявление об увольнении из лагеря по собственному желанию. Воспитатель заверила, что произошла драка, но пострадавший не был ее инициатором. А потом был избит взрослым человеком.Теперь в этой истории предстоит разобраться следователям.