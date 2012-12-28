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Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Происшествия
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29 минут назад
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Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Участники конфликта приводят разные версии.
Ребенок получил телесные повреждения и ему потребовалась медицинская помощь.
Эту историю рассказал интернет-портал «Новости Липецка». В июле в детском лагере был избит 9-летний мальчик. Якобы у него возник конфликт с другим мальчиком, за которого вступилась мама, она и избила ребенка.
Журналисты привели несколько версий случившегося. Мама избитого уверяет, что женщина «била мальчика головой об стену». При этом воспитатель не смогла ее оттащить.
Директор лагеря не стала отрицать наличие конфликта и приезд в лагерь полиции. Но уточнила, что пострадавший — задира, у него ранее были конфликты с другими детьми. И в тот день он подрался, а мать постаралась разнять детей, а не избивала ребенка. Правда, директор добавила, что сама не видела, как произошел конфликт — рассказала о случившемся со слов воспитателей.
А воспитатель отряда уверяет, что взрослая женщина избила ногами чужого ребенка: «Била ногами по животу». Сначала педагог написала письмо журналистам в защиту мальчика, а потом — заявление об увольнении из лагеря по собственному желанию. Воспитатель заверила, что произошла драка, но пострадавший не был ее инициатором. А потом был избит взрослым человеком.
Теперь в этой истории предстоит разобраться следователям.
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