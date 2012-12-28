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29 минут назад
4

Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района

Участники конфликта приводят разные версии.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Евгению Шаповалову провести проверку по информации об избиении 9-летнего мальчика в детском лагере, который находится в Грязинском районе.

Ребенок получил телесные повреждения и ему потребовалась медицинская помощь.

Эту историю рассказал интернет-портал «Новости Липецка». В июле в детском лагере был избит 9-летний мальчик. Якобы у него возник конфликт с другим мальчиком, за которого вступилась мама, она и избила ребенка.

Журналисты привели несколько версий случившегося. Мама избитого уверяет, что женщина «била мальчика головой об стену». При этом воспитатель не смогла ее оттащить.

Директор лагеря не стала отрицать наличие конфликта и приезд в лагерь полиции. Но уточнила, что пострадавший — задира, у него ранее были конфликты с другими детьми. И в тот день он подрался, а мать постаралась разнять детей, а не избивала ребенка. Правда, директор добавила, что сама не видела, как произошел конфликт — рассказала о случившемся со слов воспитателей.

А воспитатель отряда уверяет, что взрослая женщина избила ногами чужого ребенка: «Била ногами по животу». Сначала педагог написала письмо журналистам в защиту мальчика, а потом — заявление об увольнении из лагеря по собственному желанию. Воспитатель заверила, что произошла драка, но пострадавший не был ее инициатором. А потом был избит взрослым человеком.

Теперь в этой истории предстоит разобраться следователям.
драка
Следком
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Гут
7 минут назад
То есть без Бастрыкина и не стали бы проверять ? Хорошо что он из Москвы следит за Грязинским районом
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Какие
9 минут назад
Нервные стали родители,чуть что сразу в драку.Почему не поговорить с ребенком по душам,выяснить в чем заключался конфликт между детьми.А бить ребенка это подсудно.Не можешь эмоции свои успокоить,тогда отвечай по закону.
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Не удивительно
10 минут назад
Какие родители-такие и дети.
Ответить
Что то
11 минут назад
Пострадавшая сторона путается в показаниях. Как можно бить ногами головой об стену?
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