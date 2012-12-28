Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны

Такой посещаемости, как сейчас, не было даже в «Золоте» и «Серебре».

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На старте чемпионата «сталевары» неожиданно уступили соперникам в гостях – 0:1, но тогдашняя и нынешняя игра – земля и небо. За 90 минут липчане создали у ворот соперников около полутора десяткой моментов, и большая удача гостей в том, что до перерыва счёт не был открыт.











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Особенно хороши были перевод на противоположный фланг в исполнении Никиты Кононенко и удар с лёту Сергея Гайдука, после которого мяч просвистел рядом с девяткой. А штатный исполнитель стандартов Егор Глухов на 15-й минуте чуть не забил «сухим листом» прямо с углового удара – вратарь гостей Батыр Умиров лишь в последний момент, падая на спину, сумел дотянуться до мяча кончиками пальцев. А на 41-й минуте Денис Сёмин принял мяч после заброса в штрафную и пробил вторым касанием в сантиметрах от штанги.















Грозным оружием нашей команды вновь стали стандарты. На 64-й минуте Глухов выполнил очередной угловой, до мяча первым дотянулся капитан команды Дмитрий Пахомов, но удар головой у него толком не вышел. Зато получилась передача на прибежавшего в штрафную двухметрового защитника Романа Ткачука, который ногой с линии вратарской придал мячу нужно направление – 1:0!







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Спустя две минуты гости создали свой самый опасный голевой момент в матче. 32-летний капитан «Ротора-2» Ризван Ахмедханов с правого фланга прострелил в штрафную, где Александр Кобзев сначала помешал удару в упор, а затем из положения лёжа сумел среагировать на «расстрел» своих ворот.











Сэйвы Кобзева стали одним из главных факторов победы





И вскоре сработало главное футбольное правило: липчане закрутили комбинацию, в концовке которой Сергей Гайдук выкатил мяч на пустые ворота Сёмину и бомбардир отличился уже во второй игре после своего длительного отсутствия из-за травмы – 2:0.







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К слову, Сёмина после матча признали лучшим игроком матча в составе «Металлурга» и наградили призом.











Денис забивает...









... Ликует...









И готов нести на руках Гайдука за отменную голевую передачу

















Александр Данилов

А ещё на отменном уровне была поддержка «12-го игрока». По трансляции казалось, что зрителей на стадионе не больше обычного, всё потому, что камеры направлены на Восточную трибуну, а подавляющее число болельщиков предпочти укрыться в тень на «Западе». Вверху видео, которое подтверждает, что зрителей пришло очень много – по официальному протоколу 2 950 человек.















Теперь проследите динамику: прошлая весна, «Металлург» играет в «Золоте» не с дублирующим, а с основным «Ротором» - на трибунах 2 тысячи человек . А сейчас на «Ротор-2» приходит почти 3 тысячи! Титаническая работа по возвращению футболу в Липецке былой популярности даёт о себе знать.









С десяток болельщиков из Волгограда специально приехали на это матч

«Сталевары» переместились на 5-е место, отрыв от лидера по-прежнему небольшой – 4 очка. Следующая игра вновь на своём поле – 9 августа со столичным «Строгино», начало в 17:00.











Танцы группы поддержки тоже были













Радость победы





«Металлург» - «Ротор-2» - 2:0 (0:0).

Липецкий «Металлург» ускоряет ход и во втором круге. Очередную победу «сталевары» одержали на своём поле над дублерами волгоградского «Ротора» - 2:0.По сути, игра была сделана. Липчане провели ещё несколько острых атак, в одной из которых форвард Дмитрий Бушуев умудрился отправить мяч выше ворот буквально с пяти метров. «Ротор-2» тоже потревожил Кобзева, но 36-летний голкипер отстоял «сухарь».1:0 - Ткачук, 64. 2:0 - Д.Сёмин, 73.16.Кобзев. 76.Ананьев. 67.Ткачук. 80.Донцов (48.Ал-др Данилов, 46). 28.Кононенко. 8.Пахомов (к). 17.Глухов. 31.Гайдук (11.Н.Панов, 86). 27.Казимир (22.Бушуев, 61). 19.Бадртдинов (6.Ал-др Бурыкин, 74). 7.Д.Сёмин (4.Горунков, 86).16.Умиров. 15.Макс.Мальцев (2.Амирханян, 88). 70.Погудин. 95.Правкин. 6.Балдов. 8.Ципуштанов. 88.К.Колесников (69.Костюк, 77). 13.Хисматулин. 91.Тарин (56.П.Трифонов, 52). 93.Ахмедханов (к). 24.С.Прокофьев (21.Д.Самойлов, 77).Донцов, 2. Ткачук, 53. Ананьев, 58. Глухов, 90+ - Погудин, 27. Ахмедханов, 45. Балдов, 48.А.Мешков (Москва), М.Новиков (Ростов-на-Дону), В.Волобуев (Москва).Я.Сапрыкин (Елец).С.Погарченко (Новочеркасск).Липецк. Стадион «Металлург». 2 950 зрителей.