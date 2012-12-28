Липецкие яхтсмены – короли залива

Есть у нас вид спорта, в котором мы - одни из сильнейших в стране.

Результаты весьма весомые с учётом высокого уровня конкуренции: на воду более 200 спортсменов из 13 регионов России. Липецк был и остаётся одной из столиц отечественного парусного спорта в начальных и юношеских классах, а если привести в порядок акватории реки Воронеж – вернёт себе лидерские позиции и среди взрослых.







Фото из архива участников соревнований

На всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Кубок Таганрогского залива» в акватории Азовского моря липчане завоевали медали всех достоинств.Лучше всех постарались Ефим Абросимов и Иван Бондаренко, дуэт которых не знал себе равных в классе «Кадет».«Серебряные» медали завоевали Александр Кузтмин в соревнованиях юношей до 17 лет в классе «Лазер-Радиал» и Полина Кузина среди юниорок до 20 лет в классе «Зум 8». «Бронзу» в гонках лодок «Луч-мини» среди юношей до 19 лет принёс команде Тимофей Жбанов.