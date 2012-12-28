Из-за украденного телефона липчанин лишился свободы на 2 года и 2 месяца

У него были отягчающие обстоятельства.

Октябрьский районный суд приговорил гражданина за уколонение от административного надзора и кражу к двум годам и двум сесяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.По вресии следствия, освободившийся из мест лишения свободы липчанин будучи под административным надзором на восемь лет не прибыл вовремя к месту жительства и не встал на учет в полицию. Даже адрес сообщил неверный. Точно знал, что жить там не будет — квартиру переделали под магазин.Будучи на свободе он зашел в бар и увидел, как один из посетителей оставил без присмотра телефон. Злоумышленник взял сотовый и продал его. Потерпевшему был нанесен ущерб на сумму 10 000 рублей.