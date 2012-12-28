Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Происшествия
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сегодня, 13:20
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Из-за украденного телефона липчанин лишился свободы на 2 года и 2 месяца
У него были отягчающие обстоятельства.
По вресии следствия, освободившийся из мест лишения свободы липчанин будучи под административным надзором на восемь лет не прибыл вовремя к месту жительства и не встал на учет в полицию. Даже адрес сообщил неверный. Точно знал, что жить там не будет — квартиру переделали под магазин.
Будучи на свободе он зашел в бар и увидел, как один из посетителей оставил без присмотра телефон. Злоумышленник взял сотовый и продал его. Потерпевшему был нанесен ущерб на сумму 10 000 рублей.
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