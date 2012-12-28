Угроза атаки БПЛА объявлена для Ельца и Елецкого района

Введен «красный уровень» угрозы.

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Ельца и Елецкого района.«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении экстренных служб.