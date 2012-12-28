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495
44 минуты назад
8

В Грязях автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе

8-летний мальчик госпитализирован.

Сегодня в Грязях, около 11:30, на улице Советской 46-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу у дома 141/2. 

Пострадавший ребёнок с травмами был доставлен в больницу. 

— По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Окончательные причины и условия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области. 

Движение на данном участке автодороги частично ограничено.

Фото: t.me/gailip48
ДТП
наезд на ребенка
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
13 минут назад
А родители не объяснили ребёнку необходимость убедится в безопасности перехода?
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А
18 минут назад
где были глаза у водителя ? Нверное он считает ему все можно !
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мама
27 минут назад
а где же папа был
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заяц
7 минут назад
А ты стала выходить из дома без папы в 18?
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Дедушка
10 минут назад
Так там ни мамы, ни папы. В 8 лет за руку водить?
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А ты
12 минут назад
Где таскаешься?
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Садовод
29 минут назад
Абсолютно 100% обзор пешеходного перехода: нет ни кустов, ни зданий, ни припаркованных автомобилей. Вывод может быть только один - копание в телефоне, а вот теперь будет время наговориться от души
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Саша
11 минут назад
Возможно, и говорил. Может, судьба его ребёнка решался. Надо проверять всё. Но свой всегда приоритетнее. Если так, то будет снисхождение при приговоре.
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