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Происшествия
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44 минуты назад
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В Грязях автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе
8-летний мальчик госпитализирован.
Сегодня в Грязях, около 11:30, на улице Советской 46-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу у дома 141/2.
Пострадавший ребёнок с травмами был доставлен в больницу.
— По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Окончательные причины и условия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.
Движение на данном участке автодороги частично ограничено.Фото: t.me/gailip48
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