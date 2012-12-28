В Грязях автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе

8-летний мальчик госпитализирован.

Сегодня в Грязях, около 11:30, на улице Советской 46-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу у дома 141/2.

Пострадавший ребёнок с травмами был доставлен в больницу.

— По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Окончательные причины и условия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.

Движение на данном участке автодороги частично ограничено.