Сегодня в Липецке: битбокс, оскароносное кино, юбилей заповедника и сколько денег липчане тратят на репетиторов
Липецкая вечЁрка: страус-гулена, убийство в подъезде и новости об обманутых «Все деньги тут»
В России
9
9 минут назад
Генпрокуратура передала государству активы РЖД на 242 млрд рублей
В их собственности находится более 44 тысяч вагонов, а также свыше 200 объектов недвижимости. Владельцами группы названы бывший вице-президент ОАО РЖД Салман Бабаев, его сыновья Руслан и Тимур Бабаевы, а также их партнер, гражданин Израиля и резидент Великобритании Алексей Тайчер.
Ответчикам предстоит выплатить 30,1 миллиарда рублей. Генпрокуратура доказала, что они использовали свою работу в РЖД для совершения ряда невыгодных для государства сделок и незаконного личного обогащения.
0
0
0
0
0
Комментарии