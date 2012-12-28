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В России
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13 минут назад
Мавзолей Ленина закроют почти на месяц
Мавзолей Ленина закроет Федеральная служба охраны (ФСО) почти на месяц, с 23 апреля по 19 мая текущего года.
«С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — рассказали ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
22 апреля отмечается 155 лет со дня рождения Ленина. Мавзолей на Красной площади открылся для посещений на прошлой неделе после двухмесячных профилактических работ.
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