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В России
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48 минут назад

Эксперты предупредили о возможном падении доллара ниже 80 рублей в апреле

В апреле рубль может дополнительно укрепиться — в том числе на некоторое время доллар способен уйти ниже 80, если спекулятивные факторы сойдутся, спрогнозировал «Известиям» аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов. При достижении быстрого консенсуса в переговорах «американец» действительно может уйти ниже 80 руб./$, согласен руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Доллару по силам протестировать отметку 80 — в том числе в связи с налоговым периодом в конце апреля, когда экспортеры будут продавать валюту для уплаты сборов в бюджет. Однако для закрепления показателей нужен очень весомый геополитический позитив. По всей видимости, курс рубля сейчас находится у своих годовых вершин», — считает инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

Однако уже к лету влияние негативных факторов будет перевешивать, опасаются опрошенные «Известиями» эксперты. В первой половине апреля цена российской нефти Urals из Приморска (Балтийское море) падала до $52/барр, напомнил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. К концу месяца ее стоимость снизилась еще более ощутимо. Этот фактор отразится на курсе рубля с лагом в полтора-два месяца.

Тем не менее, российской денежной единице, с большой вероятностью, удастся удержать статус самой динамичной валюты, который есть присвоил Bloomberg в апреле, рассчитывают в «Дом.РФ». Ведь в 2025-й рубль вступил на уровне 113 руб./$. И даже если в декабре он будет торговаться около 100, то это все равно будет на 10-15% лучше, чем в январе.

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