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В мире
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15 минут назад
В Киргизии забросали камнями поезд с европейскими туристами
В Киргизии неизвестные забросали камнями поезд, в котором ехали туристы из стран Европы.
«Компания выражает обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим <…> на перегоне Кант — Аламедин. Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчы (Иссык-Кульская область) с иностранными туристами из стран Европы», — говорится в релизе.
Из-за этого пострадал сотрудник поездной бригады, — уточнило госпредприятие.
В пресс-службе отметили, что такие действия не только создают серьезные неудобства для пассажиров, но и угрожают их безопасности. Особенно недопустимым в компании сочли случаи, когда из-за действий преступников страдают гости республики, потому что это может негативно отразиться на международном имидже Киргизии.
Пресс-служба призвала людей, проживающих у железной дороги, проявлять сознательность и ответственность, и напомнила, что любые действия, нарушающие безопасность движения и угрожающие жизни и здоровью пассажиров, будут рассматриваться в рамках действующего законодательства.
Сейчас проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось о прибытии в Бишкек первого в этом году поезда с туристами из Европы. В поезде 11 вагонов, а общее количество туристов превышает 80 человек. Маршрут пролегает через Узбекистан, Киргизию и Казахстан.
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