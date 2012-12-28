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сегодня, 12:15
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Архитекторы снова обратились в прокуратуру с жалобой на строителей ЖК «Турист-2»

В этот раз — из-за перекрытия дороги.

Липецкие архитекторы просят прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова оценить законность перекрытия улицы Карла Маркса в связи со строительством ЖК «Турист-2». Транспорт, следующий в направлении спортивного комплекса «Динамо», реки Воронеж и Зелёного острова вынужден проезжать по особо охраняемой территории памятника природы регионального значения «Нижний парк».

Архитекторы считают, что таким образом нарушено положение п. п. 1 п. 3 ст. 47 гл. 14 решения городского Совета депутатов «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка».

«Нормативом установлено, что размещение зданий, сооружений и коммуникаций, каковым является образовавшийся транспортный проезд, не допускается на землях особо охраняемых природных территорий, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам, а также приведет к деградации территории ООПТ «Нижний парк» в результате повышенной антропогенной и транспортной нагрузки на указанную охраняемую территорию», — говорится в письме на имя прокурора области.

Архитекторы связали нарушение экологического законодательства с тем, что застройщику ЖК «Турист-2» предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта. Кроме того в письме перечислены нарушения, которые легли в основу иска прокуратуры к застрйощику, принятому к производству Арбитражным судом Липецкой области.

Спроектировавшая комплекс группа компаний «Брусника» не согласна ни с одним из пунктов иска и намерена его оспорить. В компании указывают, что в части пунктов иска даже не указано, какой закон был нарушен. А большинство претензий снимается, если внимательно изучить проектную документацию.

Напомним, в начале февраля липчане неожиданно обнаружили перекрытую в сторону Центрального пляжа дорогу. «РВК-Липецк» объяснило перекрытие модернизацей водопровода, которую выполняет подрядчик компании. Водителям предложили объезжать этот участок через дорогу, которая начинается от Петровского моста и проходит мимо ресторана «Марбелья».

Дорогу оградили до пешеходной и поставили запрещающие движение автомобильного транспорта знаки.



Однако, судя по наезженной дороге, не все водители их соблюдают. Часть проезжает уже задевая пешеходную дорогу.

строительство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Светлана
5 минут назад
Сегодня ещё и проезд к зданию грязелечебницы перекрыли.
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Игорь
22 минуты назад
Кто же заинтересован в строительстве этого дома?
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Все
сегодня, 13:03
Нижнему парку хана
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123
сегодня, 12:50
Кто на ваши знаки обращает внимание . мы ездим не по по дорогам
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строитель
сегодня, 12:49
у застройщика должен быть согласованный в администрации и гаи проект "временные дороги и подъезды"
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липчанин
сегодня, 12:32
Дождетесь , будете любоваться потом на "вечный забор" , который будет портить вид и который нельзя будет снести , потому что участок в аренде или в собственности у застройщика !
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Вася с 11-го
сегодня, 12:50
полностью поддерживаю...
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