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Общество
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сегодня, 12:15
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Архитекторы снова обратились в прокуратуру с жалобой на строителей ЖК «Турист-2»
В этот раз — из-за перекрытия дороги.
Архитекторы считают, что таким образом нарушено положение п. п. 1 п. 3 ст. 47 гл. 14 решения городского Совета депутатов «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка».
«Нормативом установлено, что размещение зданий, сооружений и коммуникаций, каковым является образовавшийся транспортный проезд, не допускается на землях особо охраняемых природных территорий, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам, а также приведет к деградации территории ООПТ «Нижний парк» в результате повышенной антропогенной и транспортной нагрузки на указанную охраняемую территорию», — говорится в письме на имя прокурора области.
Архитекторы связали нарушение экологического законодательства с тем, что застройщику ЖК «Турист-2» предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта. Кроме того в письме перечислены нарушения, которые легли в основу иска прокуратуры к застрйощику, принятому к производству Арбитражным судом Липецкой области.
Спроектировавшая комплекс группа компаний «Брусника» не согласна ни с одним из пунктов иска и намерена его оспорить. В компании указывают, что в части пунктов иска даже не указано, какой закон был нарушен. А большинство претензий снимается, если внимательно изучить проектную документацию.
Напомним, в начале февраля липчане неожиданно обнаружили перекрытую в сторону Центрального пляжа дорогу. «РВК-Липецк» объяснило перекрытие модернизацей водопровода, которую выполняет подрядчик компании. Водителям предложили объезжать этот участок через дорогу, которая начинается от Петровского моста и проходит мимо ресторана «Марбелья».
Дорогу оградили до пешеходной и поставили запрещающие движение автомобильного транспорта знаки.
Однако, судя по наезженной дороге, не все водители их соблюдают. Часть проезжает уже задевая пешеходную дорогу.
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