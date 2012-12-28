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Происшествия
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49 минут назад
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У 22-летней ельчанки нашли 0,79 грамма наркотика
Девушке грозит до трёх лет лишения свободы.
Подозрения полицейских подтвердились: при досмотре в помещении дежурной части у девушки был обнаружен и изъят полимерный пакетик с 0,79 грамма наркотической смеси с а-пирролидиновалерофеноном в составе.
«По предварительным данным, наркотики ельчанка хранила для личного употребления. Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере», максимальная санкция которой — три года лишения свободы», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
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