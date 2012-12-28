У 22-летней ельчанки нашли 0,79 грамма наркотика

Девушке грозит до трёх лет лишения свободы.

24 марта сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Ельцу задержали в садоводческом товариществе 22-летнюю ельчанку.Подозрения полицейских подтвердились: при досмотре в помещении дежурной части у девушки был обнаружен и изъят полимерный пакетик с 0,79 грамма наркотической смеси с а-пирролидиновалерофеноном в составе.«По предварительным данным, наркотики ельчанка хранила для личного употребления. Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере», максимальная санкция которой — три года лишения свободы», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.