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В России
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сегодня, 10:03

В Орловской области школьницы получат выплаты до 100 тыс. руб. за беременность

Соответствующий указ уже подписал губернатор региона Андрей Клычков, распространив действующую программу со студентов на учащихся школ.

Единовременную выплату в 100 тыс. рублей в Орловской области распространят на школьниц, вставших на учет по беременности.

Соответствующий указ главы региона «Об установлении единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области, в 2025–2027 годах» опубликован на сайте правительства области.

Данная мера начала действовать с 1 января 2025 года, и изначально она была доступна только обучающимся «по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования».

Среди других требований для получения выплаты: наличие гражданства России; проживание в Орловской области; постановка на учет по беременности в медучреждении на территории региона;
неполучение аналогичных мер от других регионов.

Власти региона ранее отметили, что мера направлена на «улучшение демографической ситуации в Орловской области, поддержки рождаемости, обеспечения достойного качества жизни семей региона».

Аналогичная мера для студенток действует и в других регионах. Так, инициатива о единовременной выплате 100 тыс. рублей была поддержана в Карелии и Хабаровском крае, — передает РБК.
выплаты
беременность
школьники
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