Выходные в Липецке: День ВДВ, триатлон, где перекроют движение

Подробная карта наступившего уикенда..

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В Липецке наконец-то начало возвращаться лето. 1 августа воздух прогреется от *26 до +28 градусов, 2 августа – уже от +28 до +30 градусов. В кои-то веки выходные пройдут без существенных осадков.









2 августа испытания в виде выходного без элементарных удобств выпадут на долю жителей частного сектора на улицах XX Партсъезда, Арктической, Гусева, Железнякова, Красной, Маяковского, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, проезда Цветочного.









2 августа движение в центре города тоже будут перекрывать, на этот раз из-за праздника Воздушно-десантных войск (18+).













В парках и на улице









1 августа с 11:00 до 20:00 на зелёном острове состоится ещё и II межрегиональный фестиваль «Липецкие ремёсла» (6+).





2 августа он же пройдёт в то же время в Быхановом саду. Умельцы из разных регионов будут выставлять продукцию, созданную своими руками из дерева, ткани и т.д. Часть предметов можно будет приобрести на память в качестве сувенира. Обещают и лапти, и кокошники.

16:00 – «Липецкая земля» (6+)









1 августа в 17:00 в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) наступление августа отметят вечером танцев (6+).













Фото vk.ru/gdklipetsk

1 августа в 17:30 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся концерт «В ритмах лета» (6+).









Фото vk.ru/lib48ru





В ролях: Александра Киселёва, Илларион Маров, Мария Мацель.





На установленной посреди улицы большой сцене выступят воспитанники Детской школы искусств №7, дуэт участниц конкурса «Созвездие» Елены и Натальи Расцветаевых, гитаристка и стулента Липецкого областного колледжа искусств Кира Федун, скрипач Дмитрий Иващенко, солистка цыганского театра «Алмазы» лауреат международных конкурсов Тамара Двуреченская, вокально-инструментальный ансамбль ансамбля «Алые паруса-next» и другие артисты.













Фото vk.ru/ocknt

С чего начать уикенд, как не с музыки? В качестве традиционного субботнего подарка липчанам поставим песню «Романс» известного липецкого музыканта Олега Миронцева, исполненную им под гитару на сцене ОЦКНТ. На клавишных помогал вокалисту Александр Матюшенко, а видео сняли Максим Свиридов и Роман Матвиенко.1 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Звездная, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а.- ул. Катукова, 40а, 42;- ул. Кривенкова, 5, 7.Плановых отключений света на выходных не предвидится, но никто не застрахован от аварийных.В Липецке опять спортивный праздник – традиционный забег «Триатлон. Зелёный остров» (6+).В связи с этим в части города опять перекроют движение, водителей призывают заранее продумывать маршруты для движения. «Ободными тропами» станет передвигаться в районе Нижнего парка и общественный транспорт. Как говорится, всё для спорта, всё для победы.«Голубые береты» с 10:00 начнут собираться на площади Героев. Торжественный митинг назначен на 11:00, после чего колонна ветеранов пройдёт маршем под музыку по маршруту Героев – ул. Зегеля – Петровский спуск – храм-часовня Первоверховных апостолов Петра и Павла.По маршруту следования колонны движение будет ограничено, а общественный транспорт перейдёт в режим ожидания ¬– поедет только тогда, когда закончит шагать последний десантник.Расписание гуляний в общественных пространствах Липецка ниже на графике мэрии города.Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25), как обычно, организует экскурсии выходного дня, когда посетить экспозиции можно за символическую плату.1 августа12:00 – «Пётр I и Липецкий край»2 августа12:00 – «Между лесом и степью. От скифов до славян»16:00 – «Пётр I и Липецкий край»Липчан ждут танцы под песни, которые знает не одно поколение, а также уютное чаепитие и разговоры по душам.Вход свободный.Танцы, золотые хиты, вокал и живой звук. Обещают создать праздничную атмосферы и порадовать сюрпризами. Прийти можно бесплатно.1 августа в 15:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) липецкий киноклуб «Ностальгия» завершает X «Летние киноканикулы» показом фильма «Жар-птица». Россия, Индия, 2024. Драма Режиссёр Роман МихайловТеатральная актриса и танцовщица летит в Индию, чтобы отыскать мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре девушка перестаёт понимать, происходит ли то, что она видит, в Индии или же это декорации внутри ее родного театра: маски, куклы, песни — это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга? Рейтинг на «Кинопоиске» – 6,9.2 августа в 18:00 на площади возле ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) отличным завершением выходных станет арт-проект «Голоса улиц»Настоящее уличное творчество, посмотреть на номера могут бесплатно все желающие. Отлично сочетается с неспешной прогулкой в последний вечер недели.