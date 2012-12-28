Обвиняемый в организации убийств москвичей за квартиры получил в Липецке 20 лет строгого режима
Акватория реки Воронеж возле Зеленого острова и Петровского моста закрывается для лодок и пловцов
Общество
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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: День ВДВ, триатлон, где перекроют движение
Подробная карта наступившего уикенда..
С чего начать уикенд, как не с музыки? В качестве традиционного субботнего подарка липчанам поставим песню «Романс» известного липецкого музыканта Олега Миронцева, исполненную им под гитару на сцене ОЦКНТ. На клавишных помогал вокалисту Александр Матюшенко, а видео сняли Максим Свиридов и Роман Матвиенко.
Август станет тёплым?
В Липецке наконец-то начало возвращаться лето. 1 августа воздух прогреется от *26 до +28 градусов, 2 августа – уже от +28 до +30 градусов. В кои-то веки выходные пройдут без существенных осадков.
Отключение воды
1 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Звездная, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а.
- ул. Катукова, 40а, 42;
- ул. Кривенкова, 5, 7.
2 августа испытания в виде выходного без элементарных удобств выпадут на долю жителей частного сектора на улицах XX Партсъезда, Арктической, Гусева, Железнякова, Красной, Маяковского, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, проезда Цветочного.
Плановых отключений света на выходных не предвидится, но никто не застрахован от аварийных.
Движение перекроют
В Липецке опять спортивный праздник – традиционный забег «Триатлон. Зелёный остров» (6+).
В связи с этим в части города опять перекроют движение, водителей призывают заранее продумывать маршруты для движения. «Ободными тропами» станет передвигаться в районе Нижнего парка и общественный транспорт. Как говорится, всё для спорта, всё для победы.
Схема мэрии Липецка.
День ВДВ
2 августа движение в центре города тоже будут перекрывать, на этот раз из-за праздника Воздушно-десантных войск (18+).
«Голубые береты» с 10:00 начнут собираться на площади Героев. Торжественный митинг назначен на 11:00, после чего колонна ветеранов пройдёт маршем под музыку по маршруту Героев – ул. Зегеля – Петровский спуск – храм-часовня Первоверховных апостолов Петра и Павла.
По маршруту следования колонны движение будет ограничено, а общественный транспорт перейдёт в режим ожидания ¬– поедет только тогда, когда закончит шагать последний десантник.
В парках и на улице
Расписание гуляний в общественных пространствах Липецка ниже на графике мэрии города.
1 августа с 11:00 до 20:00 на зелёном острове состоится ещё и II межрегиональный фестиваль «Липецкие ремёсла» (6+).
2 августа он же пройдёт в то же время в Быхановом саду. Умельцы из разных регионов будут выставлять продукцию, созданную своими руками из дерева, ткани и т.д. Часть предметов можно будет приобрести на память в качестве сувенира. Обещают и лапти, и кокошники.
Фото vk.ru/lipadm
Музей
Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25), как обычно, организует экскурсии выходного дня, когда посетить экспозиции можно за символическую плату.
1 августа
12:00 – «Пётр I и Липецкий край» (6+)
16:00 – «Липецкая земля» (6+)
2 августа
12:00 – «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+)
16:00 – «Пётр I и Липецкий край» (6+)
Вечер танцев
1 августа в 17:00 в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) наступление августа отметят вечером танцев (6+).
Фото vk.ru/gdklipetsk
Липчан ждут танцы под песни, которые знает не одно поколение, а также уютное чаепитие и разговоры по душам.
Вход свободный.
Концерт
1 августа в 17:30 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся концерт «В ритмах лета» (6+).
Фото vk.ru/lib48ru
Танцы, золотые хиты, вокал и живой звук. Обещают создать праздничную атмосферы и порадовать сюрпризами. Прийти можно бесплатно.
Ностальгия по кино
1 августа в 15:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) липецкий киноклуб «Ностальгия» завершает X «Летние киноканикулы» показом фильма «Жар-птица». Россия, Индия, 2024. Драма Режиссёр Роман Михайлов (18+).
Театральная актриса и танцовщица летит в Индию, чтобы отыскать мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре девушка перестаёт понимать, происходит ли то, что она видит, в Индии или же это декорации внутри ее родного театра: маски, куклы, песни — это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга? Рейтинг на «Кинопоиске» – 6,9.
В ролях: Александра Киселёва, Илларион Маров, Мария Мацель.
«Голоса улиц»
2 августа в 18:00 на площади возле ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) отличным завершением выходных станет арт-проект «Голоса улиц» (6+).
На установленной посреди улицы большой сцене выступят воспитанники Детской школы искусств №7, дуэт участниц конкурса «Созвездие» Елены и Натальи Расцветаевых, гитаристка и стулента Липецкого областного колледжа искусств Кира Федун, скрипач Дмитрий Иващенко, солистка цыганского театра «Алмазы» лауреат международных конкурсов Тамара Двуреченская, вокально-инструментальный ансамбль ансамбля «Алые паруса-next» и другие артисты.
Фото vk.ru/ocknt
Настоящее уличное творчество, посмотреть на номера могут бесплатно все желающие. Отлично сочетается с неспешной прогулкой в последний вечер недели.
Дорогие липчане! Приветствуем наступление августа и надеемся, что он принесёт нам больше хороших новостей. Главное – не переставать следить за событиями на GOROD48, который за долгие годы для многих жителей региона стал компасом в информационном мире. Вам не нужно тратить время на поиски: информация о происшествиях, решения органов власти и остальное уже собраны в одном месте. Ждём вас на электронных страницах 24/7 снова и снова. До встречи!
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